Antes de enbarcarse en el vuelo rumbo a Perú, los hisopados del planttel de River arrojaron dos casos positivos de Covid. No estarán presentes y esto es un dolor de cabeza para Gallardo.

A solo dos días del partido contra Alianza Lima en Perú que será el estreno de River en esta Copa Libertadores 2022, Marcelo Gallardo recibió una pésima noticia instantes previos al viaje rumbo a Lima para el debut.

Como es obligación desde el inicio de la pandemia, antes de cada viaje cada delegación entera debe someterse a hisopados PCR para confirmar que no tengan Covid-19 y evitar la propagación del mismo. Y River, claro está, también debió afrontar dichos protocolos antes de subirse al avión con destino a Perú.

En este contexto, cuando ya los casos en nuestro país son muy reducidos en comparación con pasadas semanas y meses atrás, el Covid volvió a traerle una mala noticia a Gallardo, al darse a conocer que dos de sus jugadores importantes dieron positivo y no podrán viajar con el resto plantel, y por ende ser perderán el debut copero.

Los futbolistas en cuestión son Paulo Díaz y José Paradela. No hay dudas que la baja más sensible es la del defensor chileno, pero el ex Gimnasia también supone una baja dura por su condición de revulsivo desde el banco de suplentes. Ahora, Marcelo Gallardo deberá pensar cómo suplir estas ausencias y desearles una rápida y pronta recuperación a sus jugadores.

Un posible once: Franco Armani; Milton Casco, David Martínez, Leandro González Pirez, Robert Rojas; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Santiago Simón, Juan Fernando Quintero; Nicolás De la Cruz y Julián Álvarez.