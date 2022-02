Ezequiel Muth, ex arquero de River que se hizo famoso por buscar trabajo en Twitter, fue estafado en Dubái y contó sus vivencias.

Un ex River fue estafado en Dubái y ¡hasta le limitaban la comida!

Con 22 años, Ezequiel Muth protagonizó una película que no podría escribir ni el mejor director de Hollywood: el ex arquero de River buscó trabajo en las redes sociales, fue estafado en Dubái y ¡hasta le limitaban la comida! Una historia tremenda, que lo lleva nuevamente a donde estaba en un principio: sin trabajo. Aunque con un detalle: del otro lado del planeta.

"El 21 de agosto de 2021, partí hacia una nueva aventura en Emiratos Árabes Unidos a seguir luchando por mi sueño. Firmé un contrato profesional con la institución Al Ittifaq, que pensé que poco a poco me iba a cambiar el porvenir y el de toda mi familia. Me hizo soñar en grande y empezar a planear una nueva vida. Al poco tiempo, este sueño se volvió una pesadilla", escribió Muth en Instagram para comenzar su relato. Y siguió: "A la semana de haber firmado, la persona que me llevó, el supuesto Director Deportivo, creó su propio club".

Un ex River fue estafado en Dubái y ¡hasta le limitaban la comida!

Pero la narración recién comienza: "Sin darnos opción, comenzamos a entrenar con el nuevo equipo (Gie FC Dubai, creado por Cristian Martín Echenique). Éramos cuatro argentinos, seis paraguayos, tres brasileños, un portugués, un nigeriano, un indio, un egipcio y algunos chicos locales", detalló. "Cada día que pasaba, aguantábamos un mal trato diferente, aires de superioridad, faltas de respeto y discriminación", continuó.

Allí su relato fue volviéndose más crudo: "A los 10 días de no haber cobrado el primer sueldo, nos fuimos enterando que esta persona había estafado a más de 70 familias en Pinamar con contratos de trabajo falsos hace muchos años. Familias de Uruguay, Brasil y de varios lados de la Argentina".

Además, el arquero reclamó a la embajada en tono irónico: "Ya casi corrían los 3 meses dónde se nos estaba por expirar la visa y no encontrábamos solucion ni explicaciones coherentes. La propia embajada Argentina me llamó pidiendome todos los detalles de mi situación y lo único que respondieron fue: "¿Por qué no vuelven a Argentina? Gracias por tanta ayuda".

Ahora, contó cómo seguirá su vida: "Mis compañeros argentinos, que no cuentan con representantes, se endeudaron hasta la cabeza para poder cumplir su sueño y tuvieron que seguir endeudándose para poder volver a casa. Yo decidí quedarme trabajando y esperando una nueva oportunidad".