River quiere dejar atrás lo que fue la igualdad frente a Atlético Tucumán en el Monumental, y ahora le tocará concurrir al estadio Brigadier Estanislao López para enfrentar a Colón de Santa Fe, que viene de igualar en el clásico ante Unión.

Marcelo Gallardo quedó algo preocupado después de que sus dirigidos crearan varias situaciones de gol, pero no lograran convertir. Y ahora que tendrán un duro compromiso en el Cementerio de los Elefantes, aprovechará el retorno de dos piezas claves para volver a cantar victoria.

Después de lo que fueron sus participaciones con la Selección de Uruguay y la Selección de Paraguay, respectivamente, Nicolás De la Cruz y David Martínez formarán parte de la nómina que viajará hacia Santa Fe. Sin embargo, no estará Paulo Díaz, que todavía no se reintegró de la Selección de Chile.

Pero eso no es todo. En la lista de convocados que presentó Gallardo, hay 21 futbolistas. Y entre ellos hay una baja sensible: Milton Casco. Además de que no aparece Juan Fernando Quintero, el ex lateral de Newell's continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el gemelo derecho.

La idea de Marcelo Gallardo es que pueda estar disponible para el fin de semana, pero si no llega al 100% desde lo físico, lo preservará para que no tenga inconveniente alguno de jugar la serie de CONMEBOL Libertadores frente a Vélez.