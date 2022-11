Durante la temporada 2022, teniendo en cuenta la gran cantidad de refuerzos que tuvo el plantel en enero, River debió ceder a varios de sus juveniles con edad de Primera a otros equipos de la Liga Profesional buscando que sumen minutos. Un objetivo que se cumplió con dos de estos jugadores que llegaron a destacarse y ahora tendrán distintos futuros.

Con varios minutos disputados en la Liga Profesional que finalizó hace solo una semana, los dos volantes creativos que se formaron en River tendrán caminos diferentes ya que solo uno volverá al Millonario mientras que el otro será vendido al equipo en el que se destacó con la 10 en la espalda.

Siendo una de las figuras del Central Córdoba de Abel Balbo, Hernán López Muñoz demostró porque Marcelo Gallardo lo hizo debutar en River el 7 de abril de 2019 (con solo 18 años) y ahora el Ferroviario hará uso de su opción de compra: 750 mil dólares por el 50% del pase.

Un destino que no comparte con Tomás Castro Ponce ya que, pese a los 16 partidos que jugó en la Liga Profesional, Godoy Cruz decidió no hacer uso de la cláusula de compra y ahora el volante de 21 años tendrá que ganarse un lugar en la consideración de Martín Demichelis. De no lograrlo, saldría nuevamente a préstamo.

Elías López volvió a River desde Godoy Cruz

Así como fue el caso de Tomás Castro Ponce, el que regresa a River desde Godoy Cruz es Elías López. Sin embargo, su caso es algo diferente ya que se encuentra en Buenos Aires desde hace unas semanas recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados. Un impedimento que finalizó su vínculo con el Tomba desde hace un tiempo.