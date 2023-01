No es un día más en la historia del fútbol mundial. Este 3 de enero de 2023, Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo refuerzo del Al Nassr, en una de las trasferencias más inesperadas -y caras- de los últimos tiempos. El portugués puso la firma hasta 2025.

Tras conocerse la noticia, lo primero que pensaron en Argentina es que iba a ser compañero de Gonzalo Martínez. El ex-River y Huracán está en ese club desde hace un largo tiempo y ahora le tocará compartir plantel con el Bicho.

Durante la presentación, a CR7 le tocó dirigirse al vestuario para conocer y saludar uno por uno a sus compañeros. Justo después del colombiano David Ospina estaba el Pity: se dieron un apretón de manos, intercambiaron sonrisas y hasta una palmadita.

+ Qué dijo Cristiano sobre su llegada a Arabia Saudita

“No me importa que la gente diga cosas sobre esta elección. Tomé mi decisión, estoy feliz. No es el final de mi carrera en Arabia Saudí. Mucha gente habla… pero no saben nada de fútbol. Sé que aquí la liga es muy competitiva”, declaró el 7. Además, reconoció: "No hay que olvidar que Arabia Saudita fue el único que le ganó al campeón del mundo".