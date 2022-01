Si bien el futuro de Juan Fernando Quintero estará en River, el hecho de que aún no sea oficial por meras cuestiones contractuales hace que los hinchas del Millonario mueran de ansiedad por verlo nuevamente. Y para colmo, el colombiano no ayuda a calmar la situación ya que no para de tirar lujos con la Selección.

Entrenandose con Colombia para lo que será el amistoso frente a Honduras el 16 de enero, Juanfer Quintero demostró toda su calidad para realizar un cambio de frente que puso a babear a más de un hincha de River en las redes sociales.

Recibiendo la pelota en el carril central del mediocampo, Quintero se tomó un segundo en el entrenamiento de la Selección de Colombia para ver que por el carril izquierdo venía a toda velocidad el lateral del equipo de Reinaldo Rueda y con un toque tres dedos, sumamente preciso, dejó solo a su compañero para el gol posterior.

Vale destacar que si bien no se hizo oficial la incorporación de Quintero a River, una vez que el jugador termine su compromiso con la Selección podrá terminar de desvincularse del Shenzhen de China y así volver al Millonario como jugador libre. Según se estipula, firmaría un contrato por tres temporadas.