El semillero de River es una fuente inagotable de talento. Lo fue históricamente y en la actualidad no deja de serlo. Ejemplos claros de esto son Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, por poner simplemente algunos ejemplos. Daniel Brizuela fue clave en la formación de ambos y, recientemente le realizó una sugerencia a Demichelis por los pocos minutos que juega el pibe de 16 años que el pasado miércoles hizo su estreno goleador en la Copa Libertadores.

“Me sorprende que Mastantuono juegue poco. Demichelis irá aprendiendo en el camino. no se puede quedar tanto tiempo afuera”, afirmó Brizuela en diálogo con Los Más Grandes. La realidad es que el pibe de 16 años sumó bastantes minutos en el primer tramo del semestre, cuando había lesionados y convocados al Preolímpico y con el correr de los partidos fue perdiendo oportunidades.

Brizuela habló sobre Echeverri

“No me sorprende que Echeverri no pueda terminar un partido. Si la cabeza no está bien, no va a poder rendir. No hay ser humano que aguante todas las situaciones que vive él. Mantengo que desde lo personal y su educación Claudio Echeverri se asemeja a Maradona y Messi”, sentenció el formador del Diablito.

Brizuela y el Diablito. (Foto: @danielbrizuelaoficial).

Una venta temprana

Claudio Echeverri ya es jugador del Manchester City, club que pagó unos 25 millones de euros por él. Como todavía es muy chico y no había tenido muchos partidos en Primera, los Ciudadanos lo dejaron a préstamo en el Millonario, aunque eso solamente será por 2024. Ya en 2025, el Diablito partirá a Europa y resta saber si será directamente al Manchester City o si hará escala en algún club perteneciente al City Group como por ejemplo el Girona de España.

Mastantuono y una cláusula imponente

Con el objetivo de poder retenerlo más que a Echeverri, en River apostaron fuerte por Franco Mastantuono y le extendieron su contrato hasta 2026 con una cláusula de salida de 45 millones de euros, la más alta de la historia del fútbol argentino. En Europa señalan a Real Madrid y Barcelona interesados en el oriundo de Azul y en Núñez no quieren saber nada con perder a su joya de 16 años que mostró calidad y temperamento en sus primeros partidos en Primera División.