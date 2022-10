El triunfo de River sobre Racing, el cual le posibilitó a Boca salir campeón del Torneo de la Liga Profesional 2022, divide aguas en Núñez desde el pitazo final en Avellaneda. Están quienes respetan la decisión de Marcelo Gallardo en ir al frente, como manda la historia de La Banda, y otros que todavía siguen con bronca por haberle "regalado" el campeonato al clásico rival de toda la vida.

En ese contexto, en las últimas horas se viralizaron los relatos del conocido periodista "Tano" Santarsiero, caracterizado por su euforia y pasión a la hora de trabajar en cancha. El locutor se paró de la vereda de los que se indignaron por la victoria del Millonario en el Cilindro y usó calificativos desmedidos para con el equipo del Muñeco.

Las primeras víctimas fueron Miguel Borja y Esequiel Barco. "No, Borja, gol de River. No, Borja, no. No tienen ni idea de lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de La Ribera y Barco diciendo 'callense'. ¡Jugá al fútbol Barco, hijo de tu madre! ¡Jugá al fútbol para River que no jugaste en todo el año! ¡Un palo verde se lleva y no jugó en todo el año!", gritó desaforadamente el relator desde la cabina mientras el colombiano anotaba el 2-1.

Luego, Santarsiero liquidó a todo el plantel que conduce Gallardo con fuertes declaraciones. "Es el peor equipo de 1901 hasta hoy. El equipo más pelot*do de 1901 y hasta hoy este River, pero lejos. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida. No le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacaste la posibilidad a Racing de campeonar", cerró con la sangre hirviendo. Durísimo.