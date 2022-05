Todavía no se abrió el mercado de pases, pero ya hay un pase que da que hablar: Estudiantes se llevará a Benjamín Rollheiser, que se entrenará en River hasta el 30 de junio y luego se marchará libre. El delantero, que por una decisión institucional no fue tenido en cuenta por no haber renovado su contrato, volverá a jugar tras entrenarse aparte seis meses con Fabrizio Angileri.

No solo no será el único refuerzo del Pincha, sino que volverá a buscar futbolistas en Núñez. Además del zurdo, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski apuntará todos sus cañones a otro jugador del Millo, pero este sí requerirá una negociación entre clubes.

Buscando sumar nombres en la línea de fondo, el conjunto de La Plata está interesado en Leandro González Pírez. Ante la lesión de Ezequiel Muñoz y la posible partida de Fabián Noguera, desde Estudiantes preguntaron por el defensor de 30 años, que ya vistió la casaca del León (entre 2016 y 2017) y lo hizo de muy buena manera.

El pase del defensor es del Inter Miami, pero la opción de compra para River es de solo 200 mil dólares (cifra más que accesible para los números que se manejan en el fútbol). Hasta el momento no hay más que un interés, pero el mercado es largo...