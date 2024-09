El Millonario goleó al Decano en el Estadio Monumental, pero aún así sus hinchas quedaron disconformes con el rendimiento de un jugador en particular.

Incluso después de la victoria 4-1 sobre Atlético Tucumán con remontada incluida en el Estadio Monumental, los hinchas de River encontraron puntos bajos en el funcionamiento del equipo que conduce Marcelo Gallardo y no se guardaron la crítica. En el caso de Leandro González Pírez, ni siquiera el gol que decretó para el empate parcial pudo salvarlo.

Es que más allá de la buena incursión ofensiva, el defensor que compartió zaga central con Germán Pezzella no la pasó bien en su labor principal. Le costó en el mano a mano, quedó mal parado en algunos contragolpes y no llegó a cerrar a tiempo en el gol de la visita.

Además, protagonizó en complicidad con Franco Armani salidas desprolijas de pelota que pudieron costarle al Millonario mucho más caro de lo que terminó reflejando un marcador que, de todos modos, el equipo hizo méritos suficientes para conseguir.

Críticas de los hinchas a González Pírez

“González Pírez, mamita. Quizás el peor error de la era Gallardo. Qué limitado”, escribió un hincha en X en pleno desarrollo del encuentro ante el equipo tucumano. “Más allá del gol, González Pírez es un tiro al aire total. Qué inseguridad transmite este tipo”, advirtió otro. “Imaginate lo mal que debe estar Funes Mori para que juegue González Pírez en su lugar”, concluyó un tercero.

“Ni el gol salva a González Pírez. Su partido está siendo paupérrimo”, sentenció otro de los hinchas del Millonario descontento con el rendimiento del encargado de suplantar a Paulo Díaz. “¿Y si en realizad González Pírez es delantero?”, ironizó uno más.

González Pírez terminó feliz con su partido y con el gol

Más allá de las sensaciones de los hinchas, Leandro González Pírez terminó satisfecho el encuentro ante Atlético Tucumán al que le aportó el gol del empate parcial. “Muy feliz cada vez que me toca jugar, más en esta cancha que para mí es único. Trato de aprovecharlo al máximo. A veces me cargo de ansiedad por la falta de ritmo. Pero en general me sentí bien. Por suerte pudimos volver a la victoria, que era lo que necesitábamos”, señaló apenas finalizado el encuentro.

¿Por qué no jugó Paulo Díaz?

Marcelo Gallardo decidió dar descanso al futbolista que es pilar fundamental de la defensa por la gran cantidad de minutos que acumuló defendiendo la camiseta de la Selección de Chile en la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL, disputando completos los partidos ante Bolivia y Argentina.

El Muñeco sabe que en cuatro días se jugará una difícil parada en Santiago de Chile enfrentando a Colo Colo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y quiere contar con Paulo Díaz al cien por ciento para compartir la zaga con Germán Pezzella.