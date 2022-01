Es uno de los mercados de pases más largos en la historia de River. No solo por el hecho de que se extenderá una semana más por la modificación que sufrió el torneo local, el cual comenzará una semana más tarde, sino porque las novelas se están haciendo interminables.

Tanto para incorporar, como es en el caso de Fabricio Bustos, como ante una posible salida de Julián Álvarez, los clubes de Europa aparecen con diversas propuestas, pero ninguno se acerca a lo que solicitan desde el Monumental: 20 millones de dólares por su cláusula de rescisión. Y ahora apareció Christophe Galtier, el entrenador de Niza, otro de los que quieren al Araña, para explicar la situación.

Luego del triunfo de su equipo frente a Nantes, bajo el marco de la fecha 21 de la Ligue 1, en conferencia de prensa, fue clarito: "No confirmo un interés por parte del club. Vi en los medios y en las redes sociales que se habló mucho de este jugador que no conozco. Aunque, no porque yo no lo conozca, el club no puede seguirlo", confesó Galtier sobre Julián Álvarez.

A pesar de que no lo venía siguiendo, a partir del revuelo que se generó en Francia y en Argentina, el propio DT admitió que "obviamente me interesó y fui a buscar algunas imágenes. Vemos que es un jugador muy interesante entre líneas. Pero repito, para esta ventana de invierno, Julien Fournier (el director deportivo de Niza) no me habló de este jugador". ¿Se irá el Araña o River lo tendrá, al menos, hasta junio?