A Demichelis no le gustaba Borja, "el mejor 9 del fútbol argentino"

Tengan memoria: a Demichelis no le gustaba el colibrí.



Luego del baile inapelable de River a Vélez en el Monumental, Martín Demichelis expresó en conferencia de prensa que Miguel Borja, el colombiano que anotó 3 goles en la victoria de este domingo, era “el mejor 9 del fútbol argentino”.



Yo creo que también fue un poco para regocijarse del mal momento de Cavani, pero también habría que preguntarle a Demichelis por qué no lo ponía el año pasado al delantero colombiano.



Hagamos memoria: cuando llegó Demichelis, el 9 era Borja. A los dos partidos, Beltrán, que la rompió toda, le sacó el lugar. A mitad de año, cuando se fue Beltrán, era el tiempo de Borja, pero eligió a Rondón. Cuando su “amigo” Rondón se fue, en la final de la Copa de la Liga contra Central, eligió a Colidio por encima de Borja.

No se coman el verso de los técnicos, que son seres humanos, no se la saben todas. A mí me parece que Demichelis con Borja se equivocó, tendría que haber jugado mucho más.

¿Se acuerdan todo lo que pasó el año pasado? En la serie contra el Inter en Porto Alegre, Borja no entró ni siquiera a patear un penal. El famoso “emoji” con carita de sorprendido que publicó el colombiano y que Demichelis le dijo delante de los compañeros que tenía que pedirle perdón al grupo por esa pavada.

Está todo bien, cuando te echan de tu casa, volvés a lo de tu vieja. No te queda otra que poner a Borja, está bárbaro, pero no se olviden: a Micho no le gustaba el colibrí. Tengan memoria.