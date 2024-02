Boca ayer perdió con Sarmiento. Esto lo reconoció Diego Martínez en la conferencia de prensa porque empatar de local, aunque sea en la cancha de San Lorenzo, contra Sarmiento de Junín, es una derrota.

Boca perdió por culpa de Cavani. El responsable tiene nombre y apellido: es Edinson Cavani, por los 4 goles que se perdió. Así como cuando Boca gana por los penales de Romero, decimos que Boca gana por Romero y si Chiquito se come un gol decimos que perdió por Chiquito, ayer Boca perdió por Cavani.

Los goles que se comió ayer Cavani son insólitos. Lo mejor que le pasó al uruguayo fue que llegue Kevin Zenón. El ex Unión le dio más pases en un partido que todo el equipo en el semestre pasado.

Vamos a analizar las jugadas. La que se pierde de zurda, define bien y se va desviada; la que cabecea en el segundo palo, la tiró al medio a ver si entraba alguien, pero no entró nadie, vaya y pase. Pero otras hay dos jugadas como la que la pica y pega en el travesaño, que Zenón lo deja solo frente al arco… Flaco, tenés 7 metros, ¿Por qué no lo mata?.

Ayer hablé con el Beto Outes, histórico goleador uruguayo de Nacional. Cavani no tiene confianza, está desesperado, está ansioso, no se compromete, toca la pelota para atrás, se la saca rápido de encima. En ese mano a mano era para matarlo, pero quizás por querer imitar a Miguel Merentiel se perdió el gol.

Y en la última, le erra a la pelota. La que entra por la izquierda, le erra a la pelota. Entonces, que un jugador de la jerarquía de Cavani defina como un principiante, o que le pasen cosas de un principiante, es preocupante.

Ahora tiene “una molestia muscular”. ¿Cuándo volverá a jugar Cavani en Boca? ¿Cuántos partidos de confianza le quedan de crédito con el hincha para no empezar a ser como Frank Fabra y Pol Fernández?

Bueno, se viene River en la séptima fecha y él tiene contrato hasta fin de año. Si no la empieza a meter… Porque el hincha de Boca no pone los videos de la Selección de Uruguay, del PSG o del Napoli para gritar goles de Cavani, al hincha de Boca le prometieron un nueve matador, un goleador. Y no la mete.

Y si no la mete, ¿qué pasará con Cavani?

El crédito se acaba.