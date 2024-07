En el marco de su segundo y último partido de pretemporada, en el Estadio Más Monumental, con un doblete de Facundo Colidio y un tanto de Pablo Solari, River venció a Olimpia de Paraguay por 3 a 1, que descontó a través de un gol en contra de Ramiro Funes Mori.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del elenco paraguayo, Martín Palermo, habló en conferencia de prensa, donde analizó el rendimiento de sus dirigidos, y a su vez, tuvo un cruce con un periodista presente en la sala, que le consultó sobre la posibilidad de ser el DT del Millonario.

“¿Te ves como entrenador de River en algún momento?”, fue la pregunta del colegiado que sorprendió al Titán, que le respondió confundido: “¿Vos sos de un programa de humor o de algo, no?” Y el periodista siguió: “Vos nunca lo negaste de venir como jugador ni tampoco como entrenador, por eso quiero saber si te ves”.

“¿Vos te crees que yo puedo venir acá a dirigir? Pasé desapercibido, significa que más allá de que mi camiseta siempre fue la de Boca, todo lo que logré con Boca y lo preferencial que soy para el hincha de Boca, me trataron bien, nunca me sentí que la gente me haya recibido mal, pero eso no significa que yo venga a dirigir a River”, comenzó Palermo en su respuesta.

Martín Palermo durante el amistoso entre River y Olimpia. (Foto: Prensa Olimpia).

Y agregó: “¿Vos querés que mañana el título de sea Palermo dijo que puede dirigir a River?”. Por su parte, el periodista retrucó: “Sería un lindo clásico, vos de un lado y Riquelme del otro”. Tajante, el ex delantero cerró: “No bueno, si sos de un programa de humor decime y si vamos a hablar de esto, vamos a hablar en serio. Creo que estás equivocado. Como soy muy respetuoso creo que la respuesta está de más y debería hablarse de otra cosa. Creo que es desubicado”.

La vez que Palermo habló sobre dirigir a River

Esta no es la primera vez que el ex delantero de Boca habla sobre dirigir River, ya que en otra oportunidad no descartó esta posibilidad. “¿Un rival? Obviamente mi trabajo es dirigir al equipo que me proponga ser el entrenador y que tenga un proyecto. Uno está preparado para dirigir a cualquier equipo, no solo en el fútbol argentino sino también en el exterior”, dijo en diálogo con TNT Sports.