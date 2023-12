Uno de los refuerzos que el River de Martín Demichelis ya tiene asegurados para 2024 es Nicolás Fonseca, futbolista uruguayo que adquirió a mediados de año pagando poco más de 2.2 millones de dólares por el sesenta por ciento de su ficha a Montevideo Wanderers, club en el que permaneció hasta este final de año y del que se despidió con una emotiva carta antes de tener que reportar en los entrenamientos del Millonario, a partir del próximo 5 de enero.

“Gracias, gracias, gracias. Creo que es la mejor manera para comenzar esta carta. Gracias por haberme abierto las puertas. Gracias por haberme hecho crecer pero sobre todo por dejarme ser. Gracias por permitirme el sueño de jugar y gritar goles junto a mi hermano. Gracias a cada integrante del club Montevideo Wanderers por haberme tratado con tanto cariño y haber hecho que este viaje sea inolvidable”, expresó desde su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Este año y medio seguramente fue el más especial de mi vida, donde aprendí y disfruté mucho. A pesar de la distancia con mis seres queridos, siempre me hicieron sentir en familia. Sin ustedes todo esto no hubiese sido posible. Mi gratitud va a ser eterna. Para siempre, un Bohemio más”.

El mensaje de despedida de Fonseca tuvo rápida repercusión entre sus compañeros de Montevideo Wanderers, quienes le agradecieron el tiempo compartido y le desearon éxitos en su paso a un gigante del fútbol argentino. También aparecieron los primeros hinchas de River para darle la bienvenida, esperando que el suyo sea un fichaje exitoso para potenciar el plantel.

El contrato de Nicolás Fonseca con River comenzará a regir precisamente desde el primero de enero de 2025, aunque reportará a los entrenamientos 5 días más tarde, y se extenderá hasta diciembre de 2027. Además, se le estableció una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares, a la par de las más altas que existen actualmente en el club.

La primera charla de Fonseca con Demichelis

A inicios de septiembre, cuando ya habían pasado unos meses desde la concreción de su fichaje por parte de River, Nicolás Fonseca dio detalles de la primera charla que mantuvo con Martín Demichelis. “Lo de River fue una sorpresa, a último momento. Enzo Francescoli me dijo que me venían siguiendo hace un tiempo. Demichelis me dijo que era el cinco que quería. Había algunas posibilidades de ir a préstamo a algunos cuadros de Argentina, pero quise quedarme en Wanderers. n River me recibieron con mucho cariño, fui al estadio y vi toda la grandeza que tiene el club. No lo pensé dos veces”, había contado.

¿Quién es Nicolás Fonseca?

Nicolás Fonseca, hijo del ex delantero uruguayo Daniel Fonseca, quien también oficia como su representante, nació y se crió en Italia por eso dio sus primeros pasos en el Novara del ascenso. A fines de 2021, sin posibilidades de jugar en Europa y por una decisión familiar, se radicó en Uruguay y fichó por River de dicho país, hasta que a mediados de 2022 pasó a Wanderers.