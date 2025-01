Las lágrimas de Nicolás Fonseca en su despedida de River y la definición de su relación con Gallardo

Nicolás Fonseca se despidió este viernes del plantel de River y del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo, para abandonar la pretemporada que se está desarrollando en San Martín de los Andes y disponerse a viajar rumbo al estado de Guanajuato para ponerle la firma a su contrato con León de México, equipo que como el Millonario disputará el Mundial de Clubes.

El mediocampista se mostró muy emocionado y no pudo evitar las lágrimas, ni que se le entrecortara la voz, al expresar ante los periodistas que lo esperaban en su salida todo lo que vivió desde su llegada al club, procedente de Montevideo Wanderers de Uruguay.

“Este año fue muy especial para mí. Quiero agradecer a todo el mundo, a la gente que confió, que me trajo y me hizo cumplir muchos de los sueños que tenía de niño. Poder jugar en un equipo grande, poder jugar Libertadores, jugar Superclásicos, ganarlos. Ir a la Selección (de Uruguay), cantar el himno. Ahora me toca dar un paso al costado y ser un hincha más“, expresó Fonseca.

Y ha medida que se incrementaba su emoción, agregó: “Mueve, porque fue todo muy intenso. Cumplí muchos sueños, entonces… Mueve. Es mucho el agradecimiento y siempre voy a llevar en el corazón todos los momentos vividos este año y a la gente que me acompañó”.

Su relación con Gallardo

“Siempre fue una relación muy sincera, diciendo las cosas de frente. Por momentos pude tener ese espacio en su once titular. Muchos de los momentos lindos que he nombrado los he vivido con él. Así que a él también mucho agradecimiento por esta etapa“, expresó Fonseca sobre su vínculo con Marcelo Gallardo.

Su marca en el Superclásico

El uruguayo recordó el Superclásico ante Boca que le tocó disputar y ganar en La Bombonera, en el que cometió una dura infracción ante Kevin Zenón que, en sus propias palabras, será una de las huellas de su paso por River. “Me quedan muchas imágenes. Salir campeón (de la Supercopa Argentina), el gol en Venezuela, la noche en el Monumental contra Colo Colo… El Superclásico y esa patada que va a quedar. Dejamos una marquita. Fue una de las tardes mágicas que se viven en una institución como esta”, dijo.