River hoy: el jugador al que llamó Gallardo, última decisión de Sevilla con Montiel y emotiva despedida de Fonseca

Tras un viernes en que el plantel que conduce Marcelo Gallardo hizo fútbol como parte de su pretemporada en San Martín de los Andes, para empezar a buscar el equipo que disputará el primer partido amistoso del año ante Universidad de Chile el próximo viernes 17 de enero en Concepción, el sábado llegó con novedades importantes para River.

A la espera de que puedan concretarse nuevos refuerzos, siendo Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel los que estarían al caer, quien se despidió hoy tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico fue Nicolás Fonseca, que jugará en León de la Liga MX.

Emotiva despedida de Fonseca

El mediocampista se mostró muy emocionado y no pudo evitar las lágrimas, ni que se le entrecortara la voz, al expresar todo lo que vivió desde su llegada a River: “Mueve, porque fue todo muy intenso. Cumplí muchos sueños, entonces… Mueve. Es mucho el agradecimiento y siempre voy a llevar en el corazón todos los momentos vividos este año y a la gente que me acompañó”, señaló.

Además, se refirió a la relación que mantuvo con Marcelo Gallardo durante su estadía: “Siempre fue muy sincera, diciendo las cosas de frente. Por momentos pude tener ese espacio en su once titular. Muchos de los momentos lindos que he nombrado los he vivido con él. Así que a él también mucho agradecimiento por esta etapa“.

Gallardo llamó a Kevin Castaño

En los últimos días, River sondeó a Kevin Castaño para conocer su situación. Tras ese primer contacto, desde el club decidieron avanzar. Tal es así que, según indicaron Pipe Sierra, reconocido periodista colombiano, y Sebastián Srur, Marcelo Gallardo ya habló con él para comunicarle que lo quiere en su equipo.

El Millonario se habría comprometido a realizar una oferta formal a Krasnodar para conseguir el fichaje que le permita al Muñeco incrementar la nómina de mediocampistas elegibles, aunque de momento se desconocen los montos de la misma.

Última decisión de Sevilla con Montiel

Mientras River continúa las gestiones por su fichaje, Gonzalo Montiel ha vuelta a ser convocado para jugar con Sevilla ante Valencia este sábado, por la decimonovena fecha de LaLiga de España. Que el defensor haya sido requerido para los dos primeros partidos del club español en lo que va del año es un indicador de que su salida todavía no se ha destrabado.