Si bien nunca logró establecerse como titular, Nicolás Fonseca tuvo sus oportunidades en River. Compitió con Kranevitter y Villagra por un lugar durante 2024 y ninguno de los tres dejó conformes ni a Demichelis y tampoco a Gallardo, por tal motivo, el primer refuerzo de 2025 fue Enzo Pérez para ocupar el puesto de volante central. Como era de esperar, Fonseca dejó Núñez en el último mercado de pases. En un comienzo se pensó que su destino sería Red Bull Bragantino, pero finalmente León se lo llevó a cambio de 2 millones de dólares por el 60% del pase de uruguayo.

Desde su arribo a México, Fonseca vio actividad en los dos partidos oficiales que disputó el equipo en 2025. En el primero -victoria por 2 a 1 ante Atlas en condición de visitante- ingresó en el segundo tiempo, mientras que ante Juárez fue titular y tuvo un buen desempeño. La Fiera ganó por 1 a 0 con gol de James Rodríguez de penal, pero pudo estirar la ventaja con un impresionante zurdazo de Nicolás Fonseca casi desde mitad de cancha que se fue muy cerca.

Cabe recordar que Nicolás Fonseca convirtió un solo gol en su paso por River y fue ante Deportivo Táchira en Venezuela por la primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2024. En aquella oportunidad la pelota le quedó picando cerca de la mitad de la cancha y metió un tremendo golazo de derecha que fue imposible para el arquero.

Con ese antecedente, Fonseca casi mete un gol igual -aunque hubiese sido de zurda- en uno de sus primeros partidos con la camiseta de León. No solamente por esa jugada puntual, sino por el rendimiento general, es que los hinchas de León quedaron más que conformes con su actuación y lo hicieron saber en las redes sociales con elogios para el volante central uruguayo recientemente llegado de River.

La emotiva despedida de Fonseca de River

Al dejar la concentración en San Martín de los Andes, Nicolás Fonseca se emocionó por su salida de River y dejó un lindo mensaje para los hinchas: “Este año fue muy especial para mí. Quiero agradecer a todo el mundo, a la gente que confió, que me trajo y me hizo cumplir muchos de los sueños que tenía de niño. Poder jugar en un equipo grande, poder jugar Libertadores, jugar Superclásicos, ganarlos. Ir a la Selección (de Uruguay), cantar el himno. Ahora me toca dar un paso al costado y ser un hincha más”.

Los hinchas de León respaldaron a Fonseca en las redes sociales

