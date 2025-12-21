Es tendencia:
Así lo piensa Gallardo: cómo formaría River tras los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno

Luego de finiquitar el desembarco de dos mediocampistas centrales, el conjunto Millonario va tomando forma de cara al 2026.

Por Gabriel Casazza

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
En River continúan retumbando los pésimos resultados cosechados durante 2025, entre los que se destacan una temprana eliminación en el marco de la Copa Libertadores de América, la imposibilidad de clasificar para la edición 2026 del propio certamen continental, una dura derrota en el Superclásico, y, directamente, ningún título. Lapidario.

Sí, pese al retorno de Marcelo Gallardo como director técnico y a la inversión de millones y millones de dólares en refuerzos, River no solamente no pudo obtener resultados sino que, al mismo tiempo, jamás logró jugar bien al fútbol. Como consecuencia de este cóctel explosivo, los de Núñez tendrán que disputar la Copa Sudamericana.

En ese sentido, tras la asunción de Stefano Di Carlo como nuevo presidente, River empezó a moverse en torno a la actividad relacionada con el mercado de pases. Sin estar dispuesto a gastar las enormes cantidades de dinero de ventanas de transferencias anteriores, sí se apuntaron los cañones hacia varios nombres propios interesantes.

El primero en llegar fue Fausto Vera, mediocampista central surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors que venía transitando una actualidad incómoda en el fútbol brasileño, donde se encontraba totalmente relegado. Recaló a través de una cesión a préstamo por una temporada, hasta diciembre de 2026.

Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de River para 2026. (Foto: Getty)

Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de River para 2026. (Foto: Getty)

Poco después, River, no conforme con Vera, cerró a otro mediocampista: Aníbal Moreno. El ex jugador de Newell’s Old Boys de Rosario y Racing Club tampoco tenía los minutos deseados en Brasil, más precisamente en Palmeiras. Por ello, empezó a ver con buenos ojos una transferencia, algo que se terminó plasmando en las últimas horas.

Con estos dos refuerzos asegurados más otras negociaciones en marcha que incluyen a Jhohan Romaña, Facundo Mura, Santiago Ascacíbar, Elías Báez, Gianluca Prestianni y Santino Andino, entre otros, ya comenzó a imaginarse cuál será la formación titular de River para arrancar una nueva temporada. Y el Muñeco ya tiene un bosquejo en la cabeza.

Sin contemplar todavía la inclusión de incorporaciones que todavía no se cerraron, todo indica que tanto Fausto Vera como Aníbal Moreno llegaron para arrancar como titulares, desplazando a otras piezas del mediocampo que ya estaban de antemano pero que no lograron conformar ni por asomo al cuerpo técnico.

La posible formación de River para arrancar el 2026

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DATOS CLAVE

  • Fausto Vera llega cedido a préstamo hasta diciembre de 2026 desde el fútbol brasileño.
  • Marcelo Gallardo proyecta a Aníbal Moreno como titular en la formación para el 2026.
  • River negocia las incorporaciones de Jhohan Romaña, Facundo Mura, Santiago Ascacíbar y Gianluca Prestianni, entre otros.
