Toda la verdad sobre la chance de que Darwin Núñez llegue a River en este mercado de pases

El delantero uruguayo se encuentra militando en Al-Hilal y su nombre volvió a sonar con fuerza para recalar en el combinado Millonario.

Por Gabriel Casazza

Darwin Núñez en la Selección de Uruguay.
© GettyDarwin Núñez en la Selección de Uruguay.

Desde agosto de este año y luego de una prolongada estadía en un peso pesado de la Premier League de Inglaterra como Liverpool, Darwin Núñez se encuentra defendiendo la camiseta de Al-Hilal, uno de los conjuntos más importantes de la máxima categoría de Arabia Saudita. Sin embargo, desde hace semanas se habla de una posible salida.

En medio de ese panorama, River Plate comenzó a sonar como un potencial destino para el artillero uruguayo de 26 años de edad y con pasado también en Peñarol, Almería y Benfica. Este rumor, como no podía ser de otra manera, generó una enorme ilusión entre los hinchas de la institución del barrio porteño de Núñez dado el currículum de Núñez.

Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, la realidad indica un panorama completamente destino con respecto al oriundo de la ciudad de Artigas y mundialista con la Selección de Uruguay en Qatar 2022. En ese sentido, las posibilidades de que desembarque en River en este mercado de pases son definitivamente ínfimas.

Por empezar, hay que destacar que, según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Darwin cuenta con un valor de mercado actual de nada más ni nada menos que 35 millones de euros. Por otra parte, el contrato del delantero uruguayo en la mencionada escuadra de Medio Oriente se extiende hasta el 30 de junio de 2028.

Darwin Núñez en Al-Hilal. (Foto: Getty)

Darwin Núñez en Al-Hilal. (Foto: Getty)

Paralelamente, después de la inversión realizada recientemente, Al-Hilal no tendría demasiadas intenciones de dejar ir a Núñez por intermedio de una cesión a préstamo. Por el contrario, en caso de abrirle las puertas, la idea sería que sea a través de una transferencia definitiva para recuperar algunos de los millones gastados en su ficha.

Por otro lado, el destacado futbolista surgido de las divisiones inferiores del Carbonero tiene un salario completamente estruendoso que se posiciona fuera del alcance de River, de cualquier conjunto argentino y también de todos los elencos latinoamericanos. Hablamos de 18 millones de dólares netos por temporada.

Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River acelera por un titular de Racing

Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River acelera por un titular de Racing

En definitiva, salvo algún giro de último momento, algún imprevisto o alguna sorpresa, no hay ninguna chance de que Darwin Núñez se ponga la camiseta de River en el corto plazo. Inclusive, teniendo en cuenta que llegó a Arabia Saudita hace solamente cuatro meses, también luce complejo que cambie nuevamente de aires.

El mercado de pases de River

River ya cerró a su primera incorporación: Fausto Vera, quien llegó a préstamo por un año con opción de compra. Por otro lado, el pasado sábado cerró de palabra la llegada de Aníbal Moreno, quien arribará a cambio de 7 millones de dólares. Se trabaja en la incorporación de Jhohan Romaña y también de Santino Andino, con la intención de concretar ambos pases antes del cierre del próximo fin de semana. Por otro lado, hay que ver qué sucede con Santiago Ascacibar, quien interesa y podría llegar.

DATOS CLAVE

  • Darwin Núñez tiene un valor de mercado actual de 35 millones de euros.
  • El contrato del delantero en el Al-Hilal finaliza el 30 de junio de 2028.
  • El jugador uruguayo percibe un salario anual de 18 millones de dólares netos.
