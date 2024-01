En su primer partido como ex-River, Salomón Rondónya empezó a pagar con goles. El venezolano fue titular en la victoria 1 a 0 de Pachuca como visitante de Cruz Azul y convirtió único gol del partido. Un partido que tuvo a Martín Demichelis muy atento, teniendo en cuenta que jugará un amistoso contra ese equipo el próximo sábado.

En un partido parejo, el exfutbolista del Millonario destrabó el cero a los 33 del segundo tiempo. Lo hizo con un gran remate de zurda que venció la resistencia de Kevin Mier (arquero que sonó para el club de Núñez). Por supuesto, el 9 fue elegido como una de las figuras del encuentro.

A Salo le había quedado picando la pelota en el borde del área y con chances de rematar de derecha. Sin embargo, decidió sorprender enganchando para su pierna izquierda y pegarle bien esquinado. La pelota pegó en el palo e ingresó. Un golazo de los Tuzos.

La palabra de Rondón tras la victoria

“Se van los 3 puntos a casa. Partido bastante sufrido, sabíamos que es un gran rival, pero nosotros tenemos nuestras virtudes. Las aprovechamos, así que nos llevamos los 3 puntos”, analizó el goleador apenas finalizó el encuentro.

Cuando le preguntaron si había imaginado debutar con gol, el venezolano confirmó que sí: “La verdad es que venía trabajando desde que llegué, muy ilusionado y muy contento. Agradecido con los propietarios de Pachuca, con el profe que me ha brindado la confianza y con el grupo que me ha recibido de muy buena manera. Eso habla de la calidad humana de este grupo. Estamos para grandes cosas, hay que seguir con la cabeza bien centrada, seguir por esta línea, no proponer subjetivos a largo plazo, porque esto va paso a paso”.

“Estoy muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba. Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da la revancha. Sigo con la ilusión de un joven de 15 años”, cerró.

Los números de Salomón Rondón en River

Rondón disputó 35 partidos con la camiseta de River. En todo el 2023, marcó 10 goles (uno en el Superclásico ante Boca) y no dio asistencias. Un ciclo con muchos altibajos para el venezolano en el fútbol argentino.