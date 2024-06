Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 25 de junio de 2024. El mercado de pases en el centro de la escena con la posible salida de Paulo Díaz, quiénes podrían llegar para reemplazarlo y cómo está la situación de Franco Carboni, el lateral por izquierda que podría ser el primer refuerzo. Por otro lado, la dura crítica de Omar Labruna a Salomón Rondón por sus declaraciones en las que afirmó que River solamente fue un club de paso en su carrera.

Paulo Díaz podría irse a Arabia Saudita

Bolavip dio la primicia: Paulo Díaz está en el radar de Al Qadsiah. El conjunto árabe ya tendría arreglado el contrato con el futbolista -en una cifra extremadamente superior a la que cobra en River- y el marcador central dejaría Núñez. Al Millonario le quedarían 10 millones de dólares limpios, que son los de la cláusula de salida.

Paulo Díaz. (Foto: IMAGO).

¿Cómo reemplazaría River a Paulo Díaz?

Si Paulo Díaz se llega a ir, en River saben que deben reemplazarlo con futbolistas de jerarquía. Por tal motivo, el club de Núñez activaría firmemente dos negociaciones que están en curso: las de Germán Pezzella y Valentín Gómez. Por el central del Betis y la Selección Argentina habría que pagar la cláusula de salida de 5 millones de dólares y arreglar un contrato acorde con su jerarquía. Por Gómez, debería subir la oferta realizada en primera instancia -7 millones de dólares- la cual fue rechazada por el Fortín.

La situación de Franco Carboni

En los últimos días empezó a tomar fuerza la posible llegada de Franco Carboni a River. El lateral por izquierda pertenece a Inter de Milan, aunque el último semestre lo jugó en Ternana, elenco de la Serie C de Italia. El Millonario pretende sacarlo a préstamo por 18 meses y todo indica que habría acuerdo entre ambas partes, por lo que el club de Núñez tendría a su primer refuerzo en los próximos días.

Franco Carboni. (Foto: IMAGO).

Labruna, enojado con Rondón

“Este muchacho habla del DNI que no tiene nada que ver. Primero debería serle fiel a Demichelis que lo trajo y que le dio la oportunidad de jugar en River. No lo vamos a recordar nunca, no dejó absolutamente nada”, afirmó el ex ayudante de campo de Ramón Díaz en TyC Sports.

Omar Labruna y Ramón. (Foto: Prensa River).

Además, agregó: “Pasaron grandes glorias, grandes jugadores, grandes entrenadores. River es una institución mundialmente reconocida. Tendría que estar agradecido de haber jugado acá”.