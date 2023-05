San Lorenzo, flamante escolta de River en el Torneo LPF 2023, goza de un enorme presente por diversos motivos y uno de ellos es el dueño del arco: Augusto Batalla. El arquero surgido en el Millonario pasó por el estudio de ESPN F90 para charlar con el Pollo Vignolo y su equipo, donde se tocaron diversos temas sobre su carrera profesional.

Uno de los tantos tópicos fue su prematura etapa con La Banda, cuando le tocó reemplazar ni más ni menos que a Marcelo Barovero mientras Marcelo Gallardo era DT. “No me dolió River. Me dolió al final no poder sostenerme. Quedé muy marcado por errores en partidos puntuales. A Gallardo le estoy eternamente agradecido. Me acompañó en momentos muy difíciles”, expresó.

El buen presente que atraviesa de la mano de Insúa en el Ciclón lo encuentra en un momento decisivo: su préstamo en San Lorenzo vence en diciembre, pero River lo puede repescar en julio de ser necesario. Ante este panorama, Batalla respondió sobre la posibilidad de volver a ocupar el arco del Millonario.

“Hoy no pienso en una revancha en River. Pero sin lugar a dudas hay dos lugares que en el día de mañana me gustaría estar: River y San Lorenzo”, sentenció el arquero en ESPN F90 para dejar en claro que ambos destinos serían sinónimos de evolución en su carrera profesional.

¿Es momento de una revancha en Núñez? Batalla respondió: “River fue mi casa, soy un eternamente agradecido y soy consciente que no me fue como quería que me vaya”. La decisión la tomará el club en el próximo mercado o bien en diciembre, cuando tenga que volver tras la finalización del préstamo en el Cuervo.