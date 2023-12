En la planificación del River 2024, no figuraba como opción de nadie no contar con Salomón Rondón, excepto por el propio futbolista que, con dos años de contrato por delante, manifestó su decisión de dejar el club y buscar un nuevo destino alegando que su familia nunca había terminado de habituarse a la vida en el país. Aunque había rumores de una salida rumbo a Pachuca, su nuevo destino estaría en Europa, pues es allí dónde su familia quiere regresar.

El planteo, firme, indeclinable, del delantero venezolano cayó como un baldazo de agua fría en El Millonario, tanto para Martín Demichelis que contaba con él como para una comisión directiva que por estas horas se plantea si saldrá a buscarle un reemplazante o si se las arreglará con el material que ya hay en el club, teniendo en cuenta que no son pocos los que piden oportunidades para Agustín Ruberto, el goleador del último Mundial Sub 17 que todavía no hizo su estreno en Primera División.

En River eligieron creer en el planteo de Rondón y en consecuencia entienden que sus razones no son futbolísticas, incluso cuando de parte del cuerpo técnico la planificación incluía al venezolano como pieza importante del plantel con el que se afrontaría el próximo año. De todos modos, según informó Nicolás Distasio en ESPN, el club podría no aceptar el deseo de Rondón de rescindir y esperaría la llegada de una oferta para transferirlo. “No se oponen, pero quieren que haya un beneficio económico para el club”, señaló.

Por otro lado, avanzó que Demichelis también podría hacer un intento por retenerlo. “No descarto que se siente a hablar con él para convencerlo de que revea toda esta situación y lo haga sentir importante para lo que viene en River. Porque no creo que lo de Rondón sea tan así como dice”, señaló.

A las dificultades en la adaptación de su mujer y sus tres hijos se suma la incertidumbre económica por la fuerte devaluación anunciada hace solo un par de días en el país, lo que significa una importante pérdida de valor en el contrato del futbolista. De momento, en River aseguran no tener ninguna oferta ni sondeo por el futbolista.

¿Qué centrodelanteros le quedan a River sin Rondón?

La más que probable salida de Rondón dejará a Miguel Borja como el único centrodelantero de experiencia dentro del plantel. Martín Demichelis también puede utilizar a Facundo Colidio, con experiencia en ese puesto. Más atrás en la consideración empieza a aparecer Agustín Ruberto, quien pese a su corta edad (cumplirá 18 en enero), ya es tenido en cuenta por el DT.

Los números de Rondón en River

Desde su fichaje en enero de este año, Salomón Rondón lleva disputados 35 partidos con la camiseta de River, registrando 10 goles (uno en el Superclásico ante Boca) y ninguna asistencia.

¿Cuál sería el último partido de Rondón en River?

Si como parece la salida de Salomón Rondón es inminente, todavía tendrá la posibilidad de disputar un último partido con River cuando el equipo que conduce Martín Demichelis enfrente al ganador de la final de la Copa de la Liga entre Rosario Central y Platense por el Trofeo de Campeones, partido único programado para el viernes 22 de diciembre.