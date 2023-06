En un estado de gracia total, a River le sale absolutamente todo bien. No solo puertas para adentro con un gran rendimiento, sino también puertas para fuera ya que, mientras los de Demichelis no paran de ganar, sus perseguidores no paran de perder puntos.

Pese a que Talleres prometía no bajarse de la pelea y ganaba desde el minuto dos, Lanús logró darlo vuelta sobre el final y así le sirvió la Liga Profesional de Fútbol a los de Martín Demichelis en bandeja de plata. Con 10 sobre 18 posibles de ventaja, todo estaría dado.

Suponiendo que tanto River como Talleres ganan en sus próximos dos partidos, esta distancia le permitiría al Millonario ser campeón en la fecha número 24 cuándo visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras jugar ante Barracas (V) y Colón (L).

Sin embargo, si la T cordobesa no logra enderezar el rumbo y pierde o empata ante Godoy Cruz (L) o Sarmiento (V), River podría asegurarse el primer puesto o incluso gritar campeón durante la jornada 23 en el Estadio Monumental frente a los Sabaleros.

De esta manera, con cualquiera de estos dos panoramas como positivos, River podría culminar la Liga Profesional de Fútbol entre tres o cuatro fechas antes de que se llegue a la última jornada. Una clara muestra de la diferencia que marcaron los de Demichelis por sobre el resto.