A lo largo de los cinco meses que Martín Demichelis lleva al mando de River se han solucionado varias de las fallas que no pudo acomodar Gallardo en su última temporada. Sin embargo, si hay un problema que el nuevo DT heredó y, aún no soluciona, es el problema de no tener un central zurdo.

A la espera de que se termine de concretar la contratación de Ramiro Funes Mori, lo cual sería una solución para el puesto, Martín Demichelis ya tendría certezas de cuándo tendría nuevamente a disposición a David Martínez tras su larga lesión.

Ausente desde el 17 de octubre del 2022; caída ante Rosario Central por 2-1, David Martínez ultima los detalles de su recuperación y estaría disponible para la segunda semana de junio. De esta manera, podría encarar el final de la Liga Profesional y de la fase de grupos de la Libertadores.

Vale destacar que Martínez está ausente de las canchas desde hace ocho meses ya que luego de la lesión del 2022 debió operarse en febrero de esta temporada a causa de una tendinopatía rotuliana que alargó su problema hasta este momento.

Igualmente, si bien desde River esperan que su regreso sea sin problemas también se deberá esperar a ver como evoluciona ya que al ser algo crónico podría presentar algún tipo de molestia que atrase los tiempos.