Demichelis reveló que hubo una faceta de River que lo dejó muy inconforme: "Me enoje"

Tras el Superclásico en el Monumental, River volvió a caer tras 10 partidos en la Liga Profesional de Fútbol durante su visita a Córdoba y Martín Demichelis recibió un baldazo de agua fría que lo trae nuevamente a la realidad de las falencias que puede tener su equipo.

Totalmente autocrítico en cuanto a los motivos que llevaron a que Talleres logre una gran victoria en el Mario Alberto Kempes, Martín Demichelis reveló que hubo una zona en particular que lo dejó preocupado: “En el fútbol hay que ganar duelos y ser precisos“, comenzó.

Durante la conferencia de prensa, el DT del Millonario admitió que se molestó mucho con la faceta defensiva del equipo: “Me enoje porque no defendimos bien… creo que no arrancamos bien a la hora de defender“, comentó haciendo énfasis en esto.

Culpando más al esquema y a la ausencia de Aliendro por una decisión técnica, Demichelis admitió el problema no fue “por que la defensa este abierta” sino que su equipo “hoy no estuvo como en otros partidos” a la hora de cubrir los espacios en el retroceso.

La derrota de River podría cambiar los planes de Martín Demichelis

Teniendo en cuenta esta derrota, y que San Lorenzo se acercó a 5 puntos, Martín Demichelis ahora piensa cuales son los pasos a seguir de cara a al partido con Plantese. Si bien se esperaba una rotación ante el Calamar para jugar por Copa Libertadores, ahora esto se podría posponer.

Con el enfrentamiento clave ante Sporting Cristal en medio de los cruces con Platense y Vélez, Demichelis podría posponer los cambios hasta el encuentro con el Fortín para no perder más terreno en la Liga Profesional de Fútbol.