Luego de no haber pasado la revisión médica en Palermo para firmar con el City Group, el futuro de Valentín Gómez quedó en suspenso. El defensor expresó su deseo de llegar a River, pero continúa siendo futbolista de Vélez. Gustavo Quinteros, DT del Fortín, se pronunció sobre esta situación.

“Lo encontré recién en el vestuario y le dije que me ponía contento que esté de nuevo con nosotros. Ojalá que pueda jugar para Vélez, sería fantástico, tendríamos una defensa bárbara con Quirós que llegó y los que están“, soltó el estratega tras el triunfo de su equipo ante Platense.

Y continuó: “Yo no tengo dudas que, si no se puede ir porque no se dio, le van a salir 10 clubes iguales o mejores que el que iba a ir a Italia. Así que ojalá que él pueda estar tranquilo, empezar a entrenar rápido y pueda quedarse un tiempito más con nosotros”.

Qué dijo Valentín Gómez tras no haber pasado la revisión médica en el City Group

En diálogo con la prensa, el defensor fue contundente cuando regresó a la Argentina: ”Me gustaría jugar en River. Mi rodilla está bien, juego sin dolor”. En esa misma línea, explicó: “La lesión fue en 2021 y es muy chica. No me voy a operar, jugaré igual”.

Asimismo, exteriorizó que parte de su deseo es dejar atrás su proceso en Vélez. “Quiero dar un paso en mi carrera y si es en River, mejor”, manifestó el zaguero central oriundo de San Miguel, que el último tiempo, además de ser vinculado con River, también sonó como incorporación del Benfica de Portugal y del Girona, dentro de un acercamiento realizado por el City Group.

¿Qué se detectó en la revisión médica a Valentín Gómez?

Según avanzó el periodista Germán García Grova, en la revisión médica de Valentín Gómez con el City Group se detectó “una lesión muy menor que, en caso que sienta dolor, es quirúrgica y demanda 45 días de recuperación”. El defensor de Vélez vendría jugando desde hace tiempo con la misma, sin presentar inconvenientes.

¿Cómo se había cerrado la venta de Valentín Gómez al City Group?

En cumplimiento de un compromiso que había asumido con el futbolista a inicios de año, cuando le extendió el vínculo contractual hasta 2026, Vélez accedió a vender la ficha de Valentín Gómez al City Group por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Si superaba la revisión, Gómez iba a llegar cedido a River por dos temporadas.