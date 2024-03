River y Estudiantes de La Plata afrontaron la final de la Supercopa Argentina, que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el elenco comandado por Martín Demichelis no tuvo una buena noche (más allá del resultado) y se desató el enojo de todos los hinchas.

Algunos se encargaron de mostrar su descontento en el recinto cordobés, pero otros lo hicieron a través de las redes sociales. Claro, debido a que no pudieron acceder a una entrada para presenciar el duelo frente al Pincha, aprovecharon las tribunas virtuales para no solo despotricar a Demichelis, sino que también a Matías Kranevitter.

El ex volante central de Atlético de Madrid y que regresó al país tras su paso por Rayados de Monterrey no la pasó para nada bien, se lo notó a destiempo, y en más de una ocasión quedó mal parado. Además, no estuvo preciso con los pases a sus compañeros.

“Hora de que Kranevitter se retire. Nadie con 600 tornillos en el tobillo puede jugar bien a la pelota”, disparó en X (Twitter) el usuario @wholelottajoaco. Pero no fue el único que cuestionó al Colo, dado a que otros hinchas hicieron lo propio. De hecho, también hubo cuestionamientos para el entrenador, Nacho Fernández y Manuel Lanzini. Sí, aunque este último no jugó, también se llevó las críticas.

Los comentarios de los hinchas de River contra Kranevitter

El contrato de Kranevitter en River

Matías Kranevitter posee un contrato que lo une a River hasta el 31 de diciembre de 2025.