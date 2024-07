El ex arquero de River que dijo cómo salir de este momento y bancó a Demichelis: “Mucho no entiendo el descontento del hincha”

A comienzos de la década del 90 surgieron en River grandes jugadores que se supieron acoplar a un plantel experimentado. Javier Sodero, arribó al Millonario desde Belgrano de Córdoba en 1992 y permaneció en el club hasta fines de 1995, en ese periodo obtuvo el Apertura 1993 y el de 1994. Actualmente, Sodero se desempeña en el equipo de Leyendas de club de Núñez y en diálogo exclusivo con BOLAVIP analizó el presente del equipo de Demichelis, que atraviesa un momento complicado tras la caída ante Godoy Cruz del pasado miércoles.

Sodero y el presente de River

“El presente futbolístico no es bueno, el arranque no ha sido bueno en estos dos partidos. Tuve la suerte de verlo contra Olimpia en la cancha, estaban todos muy bien, pero bueno. Un partido preparatorio. Cuando empezó el torneo, el empate del domingo pasado y lo de ayer fue bastante malo en cuanto a rendimiento, así que esperemos que pueda revertir esto en el próximo partido”, afirmó Javier Sodero.

Javier Sodero no entiende la bronca del hincha con Demichelis

Al ser consultado respecto al cuestionamiento al entrenador por parte de muchos hinchas, el ex arquero afirmó: “Mucho no lo entiendo el descontento en sí del hincha de River con Demichelis. El primer semestre fue muy bueno, solamente el evento con Enzo Pérez fue la única mancha negra, porque River juega, intenta, es protagonista, pero hay que entender que fue el reemplazo de Marcelo Gallardo. Lo que pareció tan fácil en el primer semestre no es tan fácil de mantener como lo hizo Marcelo durante ocho años. Con eso tiene que convivir Demichelis”

Sodero sostiene el trofeo en pleno Monumental. (Foto: Prensa River).

Cómo se sale de este momento

“Creo que la única manera que hay, pensando como ex jugador, estar unidos, dialogar sobre lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal e ir partido a partido. Estamos a pocos días de una serie tan complicada por Copa Libertadores, más contra un equipo argentino como Talleres. Hay que pensar en Sarmiento, mejorar y empezar a pensar en los octavos de final”, cerró Javier Sodero.