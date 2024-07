River fue un equipo sin alma en Mendoza frente a Godoy Cruz. Si bien comenzó dominando las acciones, se puso en ventaja con un gol de Miguel Ángel Borja, a los 26 minutos el local lo empató y al minuto lo dio vuelta. El equipo de Martín Demichelis se quedó sin respuestas y en los 65 minutos que tuvo para intentar empatarlo, solamente tomó malas decisiones.

Si bien es cierto que hubo rendimientos individuales para el olvido, la realidad es que el entrenador no ofrece soluciones de ningún tipo. No realiza buena lectura de los partidos ni en la previa ni en el durante, los cambios no mejoran al equipo y, en su afán de querer ser más ofensivo, lo único que hace es agolpar delanteros que se chocan entre sí. El claro ejemplo de eso fue que Borja terminó jugando retrasado y saliendo a los costados ya que se encimaba con Bareiro y Ruberto.

Oldrá contó cómo su Godoy Cruz lastimó a River

En conferencia de prensa, Daniel Oldrá -DT del Toma- afirmó: “Era fundamental la mitad de la cancha porque ellos hacen un triángulo con jugadores con buen pie y el que ganaba, seguro que iba a tener chances de manejar el partido y lograr el triunfo”.

Además, agregó: “Sabíamos que River es un equipo súper ofensivo, que todo el tiempo ataca, y que si estábamos bien en el bloque defensivo, podíamos salir rápido y hacer daño. Ya en el segundo tiempo defendimos major. Siempre a mis futbolistas les digo que para estos partidos siempre el futbolista tiene un impulso aparte y ellos saben que no hay que cometer errores”.

Daniel Oldrá. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a River?

El próximo domingo, desde las 18.30 horas, River recibirá a Sarmiento de Junín por la octava jornada de la Liga Profesional y se espera un clima caliente en el Monumental. Ya en Mendoza sonaron algunas canciones contra los jugadores, también hubo reproches para el entrenador y la paciencia se está terminando. Habrá que ver cómo es recibido Demichelis, aunque se estima que no será de la mejor manera.

El domingo siguiente visitará a Unión en Santa Fe desde las 15 horas. El fin de semana del 11 de agosto se verá las caras con Huracán en el Monumental y el 14 del mismo mes será el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres en Córdoba, siete días más tarde será la revancha en el Monumental. En medio de los duelos ante la T se medirá ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.