Con solamente 16 años de edad, Franco Mastantuono se transformó en una de las grandes promesas no solamente de River Plate sino del fútbol argentino en general. De hecho, el nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, ya llamó la atención de varios de los combinados más importantes y poderosos del globo terráqueo.

Es que, pese a ser todavía un adolescente, el talentoso volante ofensivo ha demostrado cualidades poco comunes en un chico de su edad. Inclusive, expuso una enorme personalidad y una clara madurez, precisamente cosas que no abundan entre los juveniles. Por ello es que hay una enorme expectativa entre los hinchas Millonarios.

Pero claro, antes de dedicarse de lleno al fútbol, Mastantuono también tuvo un paso destacable por el tenis. De hecho, llegó a ser considerado como uno de los mejores del país en su categoría. Es por ello que también sigue de cerca lo que ocurre con dicho deporte y hasta cuenta con un referente que nadie tenía en los planes.

Por un lado, el futbolista que recientemente supo transformarse en el jugador más joven de la historia en marcar un gol con la camiseta de River reconoció que sigue a jugadores del calibre de Neymar y Phil Foden, aunque ellos no son los únicos. Pero también cuenta con un ídolo que está relacionado con el mundo del tenis.

Se trata de Federico Delbonis, uno de los integrantes del equipo argentino que supo ganar la Copa Davis en el año 2016 y que recientemente anunció su retiro de la actividad profesional. En ese contexto, el propio Mastantuono no demoró en sacar a relucir toda la admiración que siente por el tenista nacido en su misma ciudad.

“Sos enorme Fede, increíble carrera. Te merecés lo mejor siempre, muchas gracias por todo. Un ejemplo para el deporte argentino”, supo manifestar el hoy jugador de River por intermedio de su cuenta oficial de Instagram, acompañando dichas palabras con una imagen de Delbonis levantando el anhelado trofeo de la Copa Davis.

“Yo, como azuleño, más allá de que esté en el equipo rival mío, me moviliza todo lo que está pasando. Me encantaría que tenga una súper carrera. Tiene condiciones”, indicó recientemente Delbonis en declaraciones brindadas a ‘Olé’. No es un detalle menor que el ahora extenista es hincha fanático de Boca Juniors, el clásico rival.

Encuesta ¿Mastantuono debe ser titular en River? ¿Mastantuono debe ser titular en River? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de Mastantuono

Franco Mastantuono acumula 1 goles en 6 encuentros de carácter oficial con la camiseta de River.

Seguido desde Europa

Según informó el medio de comunicación británico ‘The Sun’, Manchester United está tras los pasos de Franco Mastantuono.