Diego Latorre reflexionó con preocupación sobre la manifiesta decisión de Claudio Echeverri de no renovar con River el contrato que finaliza en diciembre de 2024, más que probablemente influenciado por su representante para tener una pronta salida rumbo al fútbol europeo, donde ha incrementado el interés de los clubes más poderosos por su fichaje tras su destacada actuación con la Selección Argentina en el Mundial Sub 17.

“Creo que los pibes están muy inducidos por los representantes. Estamos viviendo en una sociedad muy líquida, muy instantánea, en la que todo tiene que ser ya. Lo que más me preocupa a mí es que los jugadores pierdan la naturaleza de futbolistas”, manifestó en diálogo con Radio La Red el exjugador de Boca, Racing y la Selección Argentina.

“Me preocupa que por una posibilidad de éxito, de fama, de lo que hoy provocan las redes sociales y demás, se olviden del amor por la pelota y el amor por el fútbol. Eso sí que es triste y me parece que no ayuda al fútbol en general, no solo a los futbolistas”, agregó Diego Latorre.

Según avanzó la prensa inglesa este miércoles, Claudio Echeverri será jugador del Manchester City luego que River acuerde su transferencia por 25 millones de euros, evidenciando que más allá del intento de la directiva por hacerlo cambiar de parecer y promover una renovación contractual, este se mantuvo firme en su postura. De todos modos, según The Guardian. El Diablito permanecerá todo 2024 en el Millonario y se marchará recién en 2025 rumbo al equipo que conduce Josep Guardiola.

Esequiel Barco invitó a Echeverri a disfrutar de River

En una tónica similar al mensaje de Latorre, habiendo vivido en carne propia una prematura salida del fútbol argentino, Esequiel Barco se refirió al futuro de Claudio Echeverri luego de las declaraciones que sacudieron el Mundo River. “Me ha tocado compartir poco con él. Es un gran jugador, humilde, escucha, pero yo soy su compañero y no soy quien para darle un consejo. Quiero lo mejor para él. Lo único que le diría es que disfrute el Mundo River, que es algo muy lindo, y se enfoque en el fútbol”, señaló el jugador en diálogo con Radio Continental.

La reacción de Demichelis a las declaraciones de Echeverri

Ya en la conferencia de prensa posterior a la obtención del Trofeo de Campeones, Martín Demichelis dio su parecer sobre la manifiesta decisión de Echeverri de no renovar su vínculo con River. “Claudio tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de su primer partido, tiene sensaciones encontradas. Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo. Claudio es un chico que hace 8 años que está acá en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo porque no debe tener prisa de irse de esta institución que es enorme. De acá no hay que querer irse“, había manifestado el DT.

La última carta de River

Aunque la prensa inglesa asegura que en 2025 Claudio Echeverri se incorporará a la disciplina de Manchester City, en River harían un intento para que el club acepte que El Diablito permanezca dos años en el club, lo que retrasaría su despedida hasta 2026.