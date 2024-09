En el marco del partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional, en el Estadio Más Monumental tras comenzar perdiendo, River lo dio vuelta y goleó a Atlético Tucumán por 4 a 1. De esta manera, cortó una racha de cinco empates consecutivos en el certamen y se acerca a los primeros puestos.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que no solo se refirió al rendimiento de sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos, sino que también palpitó los duelos ante Colo Colo por Copa Libertadores y el Superclásico ante Boca.

Además, les dejó un mensaje para los hinchas de cara a la visita ante el Xeneize, afirmando que el foco no está allí, sino que en el duelo de ida contra el Cacique. “Creo que da confianza este partido, los jugadores que tengan la posibilidad de sentirse mejor de lo que estaban, eso es confianza, y como equipo nos pone en una posición diferente a lo que queremos”, comenzó.

Y agregó: “Sé que es una semana importante para todos nosotros, está el primer partido con Colo Colo, nos vamos a enfocar en este porque va a ser muy difícil contra un rival durísimo en su estadio y que tiene la misma ilusión que nosotros. No nos anticipemos, después de ese partido vamos a ver cómo estamos y ya habrá tiempo para enfrentar a Boca el sábado. Lo primero es lo primero y voy a hacer foco ahí”.

Marcelo Gallardo ante Atlético Tucumán. (Foto: IMAGO/Fotobaires).

El mensaje para los hinchas por los objetivos del equipo

“Estamos situados en un momento en el cual tenemos muchas expectativas de acuerdo a lo que nos queda por jugar en el año, con la intención claramente de poder llegar a final del año con uno de los objetivos que tenemos, con la posibilidad de lograrlo. Hoy estamos ante la posibilidad de poder vincularnos con ese deseo de ir hasta el final, con trabajo, con ideas como las que se vieron hoy”, empezó dejando un claro mensaje para los hinchas en cuanto a las expectativas que genera el grupo.

“No va a ser fácil, pero mientras adoptemos esa posibilidad y estemos preparados, vamos a tener chances. El mensaje no tiene que ser solo para adentro, sino para afuera, para el hincha y no confundirlo con qué entendemos lo que está en juego y lo que representa este año para esta institución. Tenemos que trabajar con objetivos claros y sin dejarnos trastornar desde afuera, con ese drama de que si perdés un partido todo está mal y si ganas sos candidato a todo”, siguió.

Y cerró: “Eso no nos tiene que llegar, y al hincha tampoco. Tenemos claros cuáles son nuestros objetivos y no tenemos que mentirles. No es magia el fútbol, si no sería muy fácil. En la semana todo era negativo, y tenemos que entender que el camino para estar cerca de la victoria va a ser el trabajo y la disponibilidad de los jugadores para mejorar”.

El análisis del partido

“Creo que se vio más que nada a un equipo que es lo más parecido a lo que a mí me gusta ver de mis equipos, eso se logra con un margen de tiempo, de trabajo, de conocimientos, de entendimiento. Aprovechamos estas dos semanas justamente para hacer foco en eso, ni más ni menos que eso, es tiempo para trabajar y hoy se vieron cosas buenas. Tenemos que seguir dándole continuidad a lo bueno que hicimos hoy, el equipo se vio mejor, los jugadores más cómodos. Hoy la adversidad del gol en contra, más allá de eso no entramos en la desesperación ni perdimos el foco en lo que teníamos que hacer ante un gran rival. Después del gol empezamos a hacer pie en el partido y agarramos una buena dinámica de lo que pretendíamos, fuimos justos ganadores”, analizó sobre la victoria de su equipo.

La serie ante Colo Colo

Por otro lado, el Muñeco también se refirió a lo que será la llave de cuartos de final de Copa Libertadores contra Colo Colo: “Va a ser una serie muy cerrada y agresiva desde lo físico, con un equipo que tiene buenos jugadores y lo van a querer hacer sentir en este partido de local. Nosotros tenemos que descansar y preparar este partido. Ellos van a estar más frescos y nosotros tenemos que afrontar esta seguidilla que nos toca, con estos cuartos de final y el clásico con Boca y a mí me encanta, me gustan estos desafíos e intentaremos llegar a cada partido de la mejor manera para poder hacer una muy buena serie de Copa y tener un buen clásico”.