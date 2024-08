River vivió un sábado a pura emoción con el reencuentro entre Marcelo Gallardo y los hinchas en el Monumental, además fue la vuelta oficial de Germán Pezzella tras casi diez años afuera del club. El empate ante Huracán mostró una versión irregular del Millonario, con un primer tiempo interesante y un complemento bastante apático y con jugadores que no aportaron soluciones desde el banco de suplentes.

El próximo miércoles, comenzarán los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Talleres. La ida será en Córdoba, mientras que la revancha -siete días más tarde- en el Monumental. Para el partido en el Kempes, Marcelo Gallardo todavía tiene algunas dudas para armar el once ya que hay cuatro jugadores importantes que están con diversas cuestiones físicas. El DT los esperará hasta último momento.

Miguel Ángel Borja

En la antesala al duelo contra Huracán, Miguel Ángel Borja presentó una leve lesión en su isquiotibial izquierdo y quedó descartado para el partido contra el Globo. Es altamente probable que el Colibrí no esté disponible para la ida ante Talleres ni tampoco contra Gimnasia por la undécima fecha de la Liga Profesional. El colombiano apuntará a estar para el partido del 21 de agosto ante los cordobeses en el Monumental por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Facundo Colidio

En su regreso a River, Marcelo Gallardo tampoco pudo contar con Facundo Colidio. El atacante con pasado en Tigre sufre una sinovitis en su rodilla derecha y, por el momento, no se recupera de la dolencia que eso le genera. No está descartado para el partido contra Talleres del próximo miércoles, aunque los médicos lo esperarán hasta último momento. Con una lesión de este estilo, lo mejor es no apurar el proceso de recuperación para evitar una recaída.

Colidio. (Foto: IMAGO).

Agustín Sant´Anna

El 9 de julio, River recibió a Millonarios en un partido amistoso. Lamentablemente, Agustín Sant´Anna sufrió una molestia en su rodilla y debió ser reemplazado en el primer tiempo. El uruguayo se realizó los estudios correspondientes y allí se determinó que tuvo una lesión meniscal y debió pasar por el quirófano. Su recuperación viene bien, pero tampoco será de la partida contra Talleres en Córdoba. Al igual que Borja, espera estar para el duelo de vuelta.

Claudio Echeverri

El Diablito regresó de los Juegos Olímpicos de París e inmediatamente se sumó a los entrenamientos con River. Marcelo Gallardo lo vio en condiciones y le dio la titularidad ante Huracán, de hecho, fue él quien rompió el cero con un muy lindo gol. En el entretiempo fue reemplazado y en un comienzo se creyó que era por el desgaste propio que traía de su travesía por la capital francesa, pero la realidad es que sintió una molestia en el pubis y el próximo lunes se realizará los estudios correspondientes para ver si se trata de una pubalgia. En base a lo que arrojen los estudios se podrá determinar si está en condiciones de jugar contra Talleres o no.