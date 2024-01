El polémico like de Rondón contra Demichelis: "No le llega a los jugadores"

A menos de un año de haber llegado a River, Salomón Rondón tomó la sorprendente decisión de rescindir su contrato con el Millonario al no haberse adaptado correctamente al fútbol argentino. Desde entonces, el venezolano recalcó en más de una oportunidad que su experiencia en el país fue negativa.

“Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da la revancha”, fue lo que dijo la leyenda de la Vinotinto tras debutar en Pachuca con un gol. Como si eso no fuera suficiente muestra del descontento del jugador tras su paso por River, un revelador like contra Martín Demichelis parece haber destapado la olla.

El perfil de TyC Sports en Instagram publicó un fragmento de la participación de Braian Sarmiento en el programa Superfutbol, donde apunta sus críticas a la forma que tiene Demichelis de manejar el vestuario del Millonario. “No le llega a los jugadores. Tiene un problema con los grandes”, aseguró el ex Newell’s y Racing.

Llamativamente, Salomón Rondón le puso “me gusta” a la publicación en la que se lo cuestionaba al actual entrenador de River, denotando cierta molestia con el trato que recibió en el lapso en el que vistió la camiseta del club de Núñez.

Las declaraciones de Rondón no gustaron en River

La frase de Rondón y los “tiempos difíciles” que pasó en River generaron mucho ruido en Buenos Aires. Si bien Demichelis no se refirió al tema, desde Núñez tomaron la palabra y le respondieron al venezolano.

“La salida de Rondón la entendí porque su familia no se pudo adaptar, pero no me gustaron para nada sus declaraciones cuando debutó en Pachuca. No fueron ubicadas”, expresó Matías Patanian, vicepresidente de River, acerca de las declaraciones de Rondón.

Rondón y el motivo de su salida de River

Tras marcharse del Millonario, Rondón confesó por qué eligió a la Liga Mx como su siguiente destino en el fútbol. “Cuando me llamó Pachuca no lo dudé un segundo. Ya lo había hablado con la familia. Terminé el 22 en Argentina y el 23 no dudé en tomar este desafío. Tenía ganas de salir, de explorar otra liga, otra cultura y que la familia esté contenta. Necesitaba seguir compitiendo”, soltó.