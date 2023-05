Si bien River ha logrado con el correr de los partidos alcanzar cierta solidez defensiva en la LPF, la Copa Libertadores y las constantes bajas por lesión en la saga central dejaron expuesto al plantel del Millonario por las pocas alternativas que tiene para este sector.

Por este motivo, tanto para Demichelis como para la dirigencia resulta vital la incorporación de un defensor central que pueda jugar con el esquema colectivo que implementa River. Un puesto para el cual el DT ya tiene a varios candidatos de mucho peso en vista.

Así como lo estaría haciendo con Nicolás Otamendi y Ramiro Funes Mori, el Millonario habría comenzado a consultar por una gran apuesta a futuro: Sebastían Boselli. Según se informó desde Uruguay, desde River ya levantaron el teléfono por el defensor de 19 años.

Con un presente espectacular en el Defensor Sporting de la Primera División Uruguaya, el defensor de 1.83 metros de altura es una de las figuras de la Selección Sub 20 de su país y, según informan, ya recibió el llamado de Enzo Francescoli.

Si bien tendría ofertas desde Europa y Brasil, el jugador que costaría entre 3 y 5 millones de dólares tendría grandes intenciones de jugar en River durante la próxima temporada. Una información que surgió desde el entorno mismo de Sebastían Boselli.

El juego colectivo de Boselli, un atractivo para Demichelis

En cuanto a su juego, el sub capitán de la Selección Sub 20 de Uruguay no solo se destaca por su firmeza sino también por la aptitud a la hora de jugar: 412 pases concretados y 72 toques progresivos en apenas 11 partidos disputados desde su debut.