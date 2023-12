Claudio Diablito Echeverri no para de recibir elogios en Europa y no sorprende que aparezcan más equipos interesados en su fichaje. Barcelona fue el primero en enviarle una oferta a River por el pago de la cláusula de rescisión por 25 millones de dólares. Sin embargo, el ‘Millonario’ la rechazó y hay un motivo detrás de esta decisión.

El periodista Fabrizio Romano reveló que River rechazó la primera propuesta que llegó desde Europa por los servicios de Diablito Echeverri. Barcelona buscó su llegada e hizo una propuesta pagando los 25 millones de dólares de la actual cláusula.

Cabe recordar que el propio jugador argentino de 17 años supo manifestar su interés en jugar en el Barça. “Yo soy muy fan de Messi y siempre he mirado cuando jugaba en el Barcelona, así que ya me quedó. Ya me quedó eso desde muy chico“, reveló en alguna oportunidad.

Xavi Hernández no desconoció al pequeño crack de Resistencia, Chaco. En una rueda de prensa, el técnico del primer equipo del Barça lo destacó. “Echeverri es un talento, más allá de los tres goles que marcó el día de Brasil (por los cuartos de final del Mundial Sub 17) es un futbolista diferencial. Pero eso ya es del área del scouting, que está en ello”, opinó.

A partir de este deseo del jugador y de lo dicho por Xavi, se conoció la oferta de Barcelona, que busca aprovechar su situación contractual. Como Echeverri termina contrato en diciembre de 2024 y no hay novedades sobre su renovación, los grandes de Europa quieren anticiparse, pero River se muestra firme.

¿Por qué River rechazó la oferta de Barcelona por Diablito Echeverri?

Tal como explicó el propio Romano, Barcelona hizo una oferta por el pago de la cláusula de Echeverri por 25 millones de dólares, pero en múltiples y diferentes cuotas. Esto se debe a los problemas financieros que atraviesa el club catalán, además de los inconvenientes con las reglas del Fair Play Financiero de LaLiga de España.

River no está dispuesto a aceptar estas condiciones de pago de parte de un club de Europa y menos por una de sus joyas más valiosas. Por eso, el Barça pierde terreno en la posibilidad de contar con el Diablito. Lo único con lo que cuenta es con la voluntad del jugador por sus anteriores dichos sobre su gusto personal por los ‘Culés’.

No obstante, el tema del contrato de Echeverri con River no es un detalle menor. Cuando queda un año para poder finalizar este vínculo, el ‘Millonario’ está en una encrucijada. Renovar el vínculo con el juvenil es tarea difícil, por la propia voluntad de la gente que lo representa, que ya puso varias trabas cuando le hizo firmar su primer contrato profesional. Ahora, el riesgo es mayor, ya que el ex jugador de la Sub 17 de Argentina corre el riesgo de irse con el pase en su poder a partir de 2025 si no renueva.

Para los hinchas de la ‘Banda’, Claudio Echeverri representa el futuro de la institución y quieren disfrutarlo por mucho tiempo, pero el interés rápido de los grandes de Europa, sumado a su situación contractual ponen la situación cada vez más difícil.

A Echeverri lo siguen dos grandes de la Premier League

A la oferta de Barcelona, Fabrizio Romano le agregó información respecto a otros clubes que están interesados en el fichaje de Claudio Echeverri. Chelsea y Manchester City también están tras el Diablito. No sorprende puesto a que tuvieron varios scoutings siguiéndolo durante el último Mundial sub 17 donde explotó.

¿Cuál será el futuro de Diablito Echeverri? Por ahora, pertenece a River y se espera su presencia en el Trofeo de Campeones el viernes 22 de diciembre. En enero próximo, su nombre seguirá sonando en el mercado, sobre todo, si el conjunto de Núñez no logra renovar su contrato.