Enzo Francescoli aseguró que en River no hay ningún tipo de crisis

La palabra de Enzo Francescoli, por no pertenecer ni al cuerpo técnico ni al grupo de futbolistas, era una de las más esperadas en River en relación a los rumores de un posible conflicto interno que podría haberse desatado en el plantel a raíz de una seguidilla de malos resultados inesperados.

En el marco de la cena de la Fundación River Plate que tuvo lugar en la noche del martes, el mánager no le esquivó a esa polémica que sacudió el Mundo Millonario en las últimas horas, pero descartó cualquier tipo de crisis que trascienda el plano futbolístico.

“Estamos bien. Los que hemos vivido muchos años de fútbol sabemos que hay buenos momentos, los cuales hay que disfrutarlos porque son cortos y pocos, y malos momentos, los cuales para mí forma de ser hay que transitarlos con calma“, reflexionó el ídolo uruguayo.

“No hay que enloquecerse, sabiendo que River no va a perder la identidad, ni se van a generar problemas como tanto se está hablando de crisis. Obviamente en los grupos se generan polémicas, nos dolió mucho quedar afuera de la Copa. Pero no hay ningún tipo de crisis”, agregó.

Nacho Fernández también negó un conflicto interno

Ignacio Fernández fue otro de los futbolistas que se manifestó en relación a los rumores y aunque aceptó que el equipo atraviesa un momento difícil desde lo futbolístico, negó cualquier tipo de conflicto interno. “Hoy estamos pasando un momento complicado pero tampoco para hacer mucho drama. El grupo está bien, está unido y siempre vamos a darle para adelante”.

Amistoso a la vista para River

Pese al parate en la competencia oficial por la Fecha FIFA, los futbolistas de River tendrán oportunidad de ver acción este sábado en el amistoso que disputarán ante Universidad Católica en el Estadio Único de San Nicolás