Agustín Alayes supo ganarse el corazón de los hinchas de Estudiantes a base de sacrificio y siendo artífice importante de títulos memorables. También dejó su huella en Quilmes, club en el que jugó durante cinco años, consiguió un ascenso y luego se destacó en Primera con el Cervecero. Pero también tuvo pasos intrascendentes por algunos equipos en los que jugó y uno de ellos fue River, elenco al que arribó a mediados de 2011, luego del descenso. Desde 2024 se desempeña como Director Deportivo de uno de los clubes más importantes del continente.

Alayes, Director Deportivo de Peñarol

El ex marcador central de Estudiantes fue presentado como Director Deportivo de Peñarol en febrero de 2024 y esto dijo: “Ya hace más de un mes y medio que estoy conociendo el club y estoy feliz de venir a este país. Me gusta el perfil del uruguayo, su amabilidad, y mucho más en un club como Peñarol que es amigo del club donde me formé -Estudiantes- que tiene valores parecidos que lo han hecho trascender en la historia, así que me siento con mucho compromiso para lo que viene. La responsabilidad es grande, la presión es alta, y espero estar a la altura”.

Además, agregó: “El no haber participado de las incorporaciones no es una excusa para mí. La idea es acompañar al primer equipo, aceitar el vínculo del primer equipo con Tercera y formativas, fomentar una buena comunicación y la creación de una secretaría técnica para profesionalizar algunos métodos y achicar el margen de error para la búsqueda de nuevos refuerzos”.

¿Qué ganó Agustín Alayes en Estudiantes?

Agustín Alayes debutó en la Primera de Estudiantes en 1997 y, en su primera etapa permaneció en el club hasta el 2000. Tras cinco años en Quilmes -con un ascenso histórico incluido- regresó al Pincha en 2005. En ese periodo obtuvo dos títulos memorables para el pueblo Pincharrata: el Apertura 2006 y la Copa Libertadores 2009.

Un breve paso por River del que casi no hay recuerdos

Tras salir de Estudiantes, Alayes tuvo breves pasos por Newell´s y Colo Colo. A mediados de 2011, River bajó a la B Nacional y se reforzó con jugadores experimentados, entre ellos Agustín Alayes. Matías Almeyda confió en él en los primeros partidos, pero no rindió como se esperaba y perdió la titularidad. A comienzos de 2012 decidió emigrar del Millonario.

El final de su carrera deportiva y su inicio como manager

De River se fue a Banfield, donde jugó el primer semestre de 2012. En la segunda mitad regresó a Estudiantes y solamente jugó por seis meses. En diciembre de dicho año anunció su retiro y se sumó al Pincha como manager del club. Dicho cargo lo ocupó hasta 2021, cuando decidió marcharse del club que lo vio nacer.