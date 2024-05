Ni en sus mejores sueños, Fernando Martínez hubiese imaginado hacer semejante gol ante River en el tiempo de descuento. El Millonario le ganaba 1 a 0 a Temperley luego de una actuación apática y se metía en los octavos de final de la Copa Argentina, pero en el minuto 92 apareció Martínez y con una pirueta espectacular selló el 1 a 1. En los penales, el Gasolero fue más efectivo y eliminó a uno de los candidatos a quedarse con el certamen.

“River no fue muy directo como se suele verlo, era la primera vez que los enfrentaba y esperaba mucho más. Esperaba que hicieran pesar la diferencia de categoría. River tiene grandísimos jugadores… Borja, Nacho, Aliendro son cracks, al tenerlos de cerca te das cuenta en los controles de la pelota y en su forma de moverse”, afirmó Martínez en diálogo con Olé.

Además, agregó: “El de River fue un gol de otro partido, después no nos acorralaron tanto como se pensaba, no sé si nos subestimaron o qué, yo no lo sentí así. Cuando entré y vi a mis compañeros matarse en cada pelota, supe que no nos podíamos ir con las manos vacías”.

¿Cómo vio su gol?

“Vi mi gol más de mil veces. Mi hermano me mostraba el video, es muy adictivo de verlo. Si me preguntan qué hice en ese momento o cómo lo decidí no tengo idea, no sé, le pegué, jaja. Cuando pateo, escucho a la gente gritar y salgo a festejar. En ningún momento vi cuando la pelota entró, solo atiné a pegarle fuerte. Mi familia me dijo que estoy loco, todavía no lo puedo creer por cómo se dio, fue el sueño del pibe”, afirmó el autor del golazo de Temperley ante River. Por otro lado, explicó por qué lo festejó con el fotógrafo del club: “Le debía una dedicatoria de gol, se lo había prometido”.

Temperley celebra con su gent el pase a cotavos de final. (Foto: Prensa Temperley).

El próximo rival de Temperley el Copa Argentina

El Gasolero mantiene intacto su sueño en la Copa Argentina. Tras su victoria por penales ante River se metió en los octavos de final y allí se medirá ante Mitre de Santiago del Estero en búsqueda de un lugar entre los mejores ocho del certamen más federal del país. En caso de avanzar aparecerían en el horizonte clubes de la talla de Estudiantes de La Plata y Newell´s.