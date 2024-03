El nivel de Franco Armani en el inicio de 2024 es digno de destacar. Se lo nota mucho más firme en la pelota parada y sigue igual de firme en lo que respecta a reflejos y esas atajas que muchas veces parecieran imposibles. Sin ir más lejos, ante Talleres le atajó un remate a Rubén Botta que todavía no se entiende cómo no fue gol.

River tuvo una noche de contrastes en Córdoba: un primer tiempo sensacional y una segunda mitad para el olvido y así se vio reflejado en el resultado. El empate 2 a 2 no le sentó nada bien a Armani que ante los micrófonos de TNT Sports dijo: “Hay muchas cosas por corregir. Fueron dos tiempos totalmente diferentes. El miércoles trataremos de no volver a hacer la segunda parte de hoy. Ninguno de mis compañeros se fue conforme con esta última mitad, pero hay que levantar la cabeza”.

Además, agregó: “Tenemos que sumar de a tres para no perderles pisada a los de arriba, pero Talleres es un equipo muy competitivo que siempre nos hace las cosas difíciles. Nos llevamos un punto de una cancha complicad”.

Respecto a la convocatoria a la Selección Argentina para los amistosos del mes de marzo, dijo: “Siempre es una alegría muy grande poder estar y que me tengan en cuenta. Hay que mantener el nivel, porque sin hacer las cosas bien en tu club no te llaman. Es un orgullo y cada vez que me toca estar en la lista voy con mucha alegría a disfrutarlo”.

¿Qué se el viene a River en la Copa de la Liga?

El equipo de Martín Demichelis recibirá en el Estadio Monumental a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo miércoles desde las 21.30 horas y luego le tocará visitar al puntero de la Zona A: Independiente en Avellaneda. Ante el Rojo jugará el clásico el sábado 9 de marzo desde las 19.15 horas.

La gran atajada de Armani a Botta