Gabriel Buono conoció a Diego Armando Maradona como pocos. Entre 1998 y 2012 fue secretario de Pelusa y fue importante para que llegue a ser entrenador de la Selección Argentina en 2008. En los últimos días, Alfio Basile volvió a referirse a su salida de la Albiceleste hace más de quince años y apuntó contra Diego y los jugadores de ese momento.

Buono dialogó en exclusiva con BOLAVIP y afirmó: “A Coco le están vendiendo gato por liebre, yo no sé la interna que hubo con los jugadores en esa Selección. Te juro por mi papá y por mi hija que Diego no le hizo ninguna cama a Basile, Diego lo amaba a Coco”.

-¿Hubo una reunión con los jugadores en mayo de 2008?

-Nosotros fuimos en mayo a Madrid porque Gianinna cumple el 16 y ella salía con el Kun. Fuimos a comer a un restaurante argentinos y fueron varios jugadores. Me acuerdo que estaban el Cata Díaz, el Pipita y había más. También estaba el Kun, lógico. Fue una mesa de hombres, pero no se habló nada de la Selección. Inclusive si Diego llegaba a escuchar que alguien quería voltearlo al Coco le hubiese avisado, él lo respetaba mucho. Diego se mandó un montón de cagadas, pero voltear a un tipo del fútbol nunca y menos a Coco.

Gabriel Buono tiene pone las manos en el fuego por Maradona y aclara que no lo hace porque haya trabajado con él, de hecho, estuvo en juicio con Pelusa. “Si le hicieron una cama, se la habrán hecho los jugadores, pero Diego no tuvo nada que ver”.

-¿Cómo se da la llegada de Maradona a la Selección?

-A Coco lo rajan y ahí yo tengo una comunicación con Daniel Pellegrino -secretario de Grondona- y quedamos en hablar. Nosotros nos fuimos por el Showbol no me acuerdo dónde y Grondona tenía que ir a Zurich. Quedamos en hablar cuando los dos estén en Buenos Aires. Julio llega antes y la prensa hablaba de Bianchi y de Russo y yo por dentro pensé ´cagamos´, porque los dos tenían más pergaminos que Diego, pero me quedé tranquilo cuando Julio sale a la puerta de la AFA y les dice a los periodistas que se vayan porque no iba a haber noticias.

-Entonces…

-Al día siguiente llega Diego a Buenos Aires y me comunico con Dani Pellegrino y ese mismo día a las cuatro de la tarde estábamos en lo de Julio en Puerto Madero. Estuvieron un rato larga hablando Diego, Julio y Humbertito y al rato me dicen que vaya a buscarlo a Bilardo. Él me estaba esperando en un hotel y ahí se terminó de cerrar todo. Me acuerdo que esa misma tarde le avisamos a Closs que le íbamos a dar una bomba y le contamos que Diego era el técnico de la Selección Argentina.

-¿Por qué el Coco piensa que Diego y Gago le hicieron la cama?

-Antes que nada, yo quiero aclarar que al Coco lo conozco desde antes que a Diego y que lo quiero mucho. Yo hablé con Alfito -el hijo del Coco- de este tema más de una vez que le dije que Diego no tuvo nada que ver. A Coco le fue con un puterío y lo metió en un quilombo a Diego. La relación de Diego y Gago no era de amistad, lo conoció cuando debutó en Boca y fueron a lo de Tota. Después fue relación de futbolista como la que tenía Diego que tenía cariño por los jugadores. Me duele que Coco hable ahora que Diego no se puede defender.

-¿Diego habló con el Coco antes de asumir como DT de la Selección?

-No sabría decirte si Diego habló con el Coco cuando fue el cambio de DT.

-¿Cómo era el vínculo entre Diego y el Coco?

-Diego hizo todo para que Coco sea el DT de Boca, fuimos a la casa del Negro Luna y ahí nos juntamos con Macri y con Coco para que agarre Boca. Diego lo respetaba muchísimo y lo quería mucho. Fuimos a verlo a Bahía cuando Coco sale campeón con Boca, siempre tuvo una relación espectacular.