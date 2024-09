El exjugador del Xeneize, actualmente abocado a la gestión deportiva, le auguró un promisorio futuro europeo a la joya de River. Aunque advirtió que no debe apresurarse a dar ese paso.

De las joyas que actualmente tiene River en el plantel profesional, las características de Franco Mastantuono parecen ser las que mejor se adaptan a los gustos de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como entrenador del club, incluso por encima de Claudio Echeverri, más relegado en los últimos compromisos, y Agustín Ruberto, quien volvió a integrar una convocatoria tras un mes y medio.

El talento que ha demostrado el mediocampista de 16 años ya llamó la atención de importantes clubes europeos, especialmente de Real Madrid, y recientemente fue un ex Boca, campeón de Copa Libertadores e Intercontinental en 2003, quien le auguró un gran futuro en el Viejo Continente.

Se trata de Nicolás Burdisso, quien también tuvo paso por la Selección Argentina y que recientemente dejó la dirección deportiva de Fiorentina para analizar nuevos horizontes. “Está considerado una joya porque tiene 16 años y está jugando en la Primera División con River Plate”, dijo el exdefensor al ser consultado sobre Mastantuono por el diario español As durante el Thinking Football Summit de Oporto.

Y agregó: “Eso dice todo de su gran potencial. Me gustaría que juegue en Argentina y que siga creciendo. Ahora está brillando en una posición, pero creo que irá evolucionando e ira cambiando de papel. En su momento, cuando tenga la edad justa, estará listo para Europa”.

Franco Mastantuono, la joya del fútbol argentino más codiciada por los gigantes europeos.

No es casualidad que Burdisso haya hecho referencia a la edad justa, pues cree que todavía no es momento de dar ese salto sino más bien de afianzarse en el fútbol argentino y seguir aprendiendo en un club que no solo exige ser siempre protagonista sino también saber lidiar con las presiones externas.

Burdisso también habló de Julián Álvarez y Enzo Fernández

Otros dos futbolistas identificados con River a los que hizo referencia Nicolás Burdisso fueron Enzo Fernández y Julián Álvarez, dos que ya están consolidados en Europa y que han conquistado la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar, con altos rendimientos durante la competencia.

En relación a la apuesta del delantero dejando Manchester City para jugar en Atlético de Madrid, señaló: “Fue una decisión personal. Son motivaciones. Estaba buscando su lugar, su espacio. Es un jugador que puede jugar en cualquier equipo del mundo. Obviamente no es fácil jugar en el City junto a Haaland. Es un jugador de calidad demostrada y de una adaptabilidad que pocos tienen. Aparte de eso, es un jugador que siempre está cercano al gol o hace gol y es joven. Creo que ha tomado una muy buena decisión”.

Respecto a Enzo Fernández, ya convertido en líder futbolístico de Chelsea, señaló: “Está mostrando su calidad. Muchas veces para demostrar su más alto nivel te tiene que ayudar un equipo… y el último año y medio del Chelsea no ha sido el mejor. No sólo de Enzo. Él ha demostrado que está a la altura y no sólo en el Mundial o en la Selección”.