Enzo Fernández empieza a ver la luz en el Chelsea, que va escalando posiciones en la Premier League 2024-25. Aunque, el camino no ha sido sencillo para el volante argentino, quien ha enfrentado varios problemas desde su llegada al club post título del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Los ‘Blues’ acumulan tres victorias consecutivas (dos por Premier League y una por la Carabao Cup), pero ahora se enfrentan al duro Brighton. Enzo Fernández apunta a la titularidad nuevamente, ya que es una fija para el técnico Enzo Maresca.

Tal parece que con el argentino en cancha, Chelsea empieza a encontrar un buen funcionamiento gracias al trabajo de Maresca. Aunque, los próximos partidos serán fundamentales para demostrarlo. Mientras tanto, hay tranquilidad en Stamford Bridge por primera vez en mucho tiempo.

Es que desde la llegada de los nuevos dueños, el consorcio BlueCo. liderado por el presidente Todd Boehly, no se han visto buenos resultados. Y las críticas estuvieron contra Enzo Fernández debido a que es uno de sus fichajes más caros.

Los malos momentos de Enzo Fernández en Chelsea son bien conocidos. Llegó al club en enero de 2023 a cambio de 121 millones de euros (para Benfica), pero en sus primeros meses, no pudo adaptarse del todo bien debido a las propias dificultades deportivas del club. De hecho, fue dirigido por tres técnicos diferentes en sus primeros seis meses: Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard.

Enzo Fernández y Mauricio Pochettino, en Chelsea (IMAGO / Sportimage).

Luego, durante la temporada 2023-24, tampoco pudo mostrar su mejor fútbol, ya con Mauricio Pochettino al frente del conjunto londinense. Fueron tan fuertes los cuestionamientos al propio Enzo Fernández de parte de analistas y ex jugadores que hasta llegaron a pedir por su salida.

Los últimos meses tampoco fueron agradables debido al escándalo por el supuesto cántico racista durante los festejos por el título de la Copa América contra los jugadores franceses. Esto desató en un fuerte enojo de sus compañeros galos en Chelsea que, luego, pudo ser solucionado.

El principal problema de Enzo Fernández en Chelsea, según Nicolás Burdisso

Todos estos inconvenientes que ha padecido el ex jugador de River y Benfica tienen que ver directamente con el funcionamiento del Chelsea. Esa cuestión fue la que expone el ex defensor de la Selección Argentina y equipos como Boca, Inter y Roma, Nicolás Burdisso.

Nicolás Burdisso, ex director deportivo de Boca y Fiorentina (IMAGO / Marco Canoniero).

Para él, Enzo Fernández “está mostrando su calidad” en el Chelsea. Pero, el principal problema tiene que ver con que el equipo tampoco lo ha ayudado a que sus actuaciones sean las mejores.

“Muchas veces para demostrar su más alto nivel te tiene que ayudar un equipo… y el último año y medio del Chelsea no ha sido el mejor. No sólo de Enzo. Él ha demostrado que está a la altura y no sólo en el Mundial o en la Selección“, opinó Burdisso en una entrevista con el diario AS.

El ex defensor se retiró del fútbol en 2018 para seguir una carrera como director deportivo. Cumplió ese rol en Boca Juniors en 2019 y, recientemente, en Fiorentina entre 2021 y junio de este año. Ahora, espera por un nuevo desafío en su carrera.

Las estadísticas de Enzo Fernández en Chelsea

Enzo Fernández, desde su llegada al Chelsea a comienzos de 2023, lleva disputados 68 partidos (5.427 minutos) donde ya tiene 7 goles y 6 asistencias, pese a que se destaca como uno de los mediocampistas del eje junto al ecuatoriano Moisés Caicedo.

El argentino también es uno de los capitanes de los ‘Blues’. Porta la cinta de capitán cuando no está en cancha el lateral inglés Reece James. Por lo cual, pese a todos los problemas que ha atravesado, es uno de los referentes del plantel.