¿Funcionará Germán Pezzella? Los cuatro ex River que volvieron con Martín Demichelis y ni siquiera son titulares

A lo largo de su historia, River formó a grandes jugadores. En los últimos años se hizo habitual que varios de los canteranos decidan volver al club, inclusive con edad para dar lo mejor de sí. Sin ir más lejos, desde que llegó Martín Demichelis fueron cinco los futbolistas con pasado en Núñez que volvieron y el único que jugó regularmente es Nacho Fernández.

Tanto Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Ramiro Funes Mori y el Pity Martínez no pudieron encontrar la regularidad necesaria para destacarse, aunque hay que resaltar que todos ellos sufrieron distintos tipos de lesiones que les imposibilitó pelear verdaderamente por un lugar. Recién ahora, Lanzini está sumando minutos.

Germán Pezzella tiene una cláusula de salida de 4 millones de dólares y su salida del Betis es sencilla. En Núñez están al tanto de su situación y el Cabezón podría ser una alternativa para reforzar la defensa con jerarquía pensando en el segundo semestre del año. El futbolista no le cerró las puertas a nada y su sentido de partencia por el club podría ser un factor determinante para volver.

Manuel Lanzini

El enganche regresó a River tras quedar libre de West Ham. El no haber hecho pretemporada y la readaptación al fútbol argentino hizo que no pueda brillar en este retorno. En su primer semestre -el segundo de 2023- jugó 16 partidos y comenzó de mayor a menor. De cara al 2024, con la pretemporada realizada, un desgarro alejó por bastantes partidos a Manu de las canchas y recién en los últimos encuentros tuvo participación ingresando desde el banco de suplentes. Todavía no se sabe qué será de su futuro, aunque se estima que se quedará un tiempo más en Núñez.

Matías Kranevitter

El Colo fue el primer refuerzo de la era Demichelis. Ya para diciembre de 2022 había acordado su regreso al club que lo vio nacer. Desafortunadamente en su primer partido -un amistoso a fines de 2022- se rompió los ligamentos y estuvo varios meses fuera de las canchas. Entre fines de 2023 y este semestre de 2024 tuvo muy poca participación. Para Demichelis están Villagra y Fonseca antes en su consideración. Desde su vuelta acumula un total de 25 partidos jugados, aunque la gran mayoría ingresando desde el banco.

Ramiro Funes Mori

A mediados de 2023, Ramiro Funes Mori terminó su contrato con Cruz Azul y decidió regresar a River sin dudarlo. Si bien Demichelis tenía una dupla central afianzada -Paulo Díaz y Leandro González Pirez- consideró que el Melli podía aporta experiencia y potenciar la competencia interna. Lamentablemente, Ramiro Funes Mori nunca logró pelear realmente por un puesto porque jugó pocos partidos, no mostró grandes rendimientos y una sinovitis en su rodilla le impide entrenar con regularidad. En este año, el Melli apenas disputó 17 encuentros, la mayoría entrando en los segundos tiempos.

Gonzalo Martínez

Pity Martínez logró rescindir con Al-Nassr a mediados de 2023, mientras se recuperaba de una rotura de ligamentos. Ni bien se terminó de recuperar, Demichelis confió en él y le dio minutos, de hecho, en el Superclásico en la Bombonera que fue triunfo para el Millonario por 2 a 0. El tramo final del año fue con el Pity sumando minutos de a poco y con la mira puesta en la pretemporada de comienzos de 2024 para hacer una buena base física. Desafortunadamente, en esa pretemporada se volvió a romper los ligamentos y actualmente está en pleno proceso de recuperación.