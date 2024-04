El futuro de Manuel Lanzini es una incertidumbre absoluta. El futbolista regresó a River tras 9 años en el exterior entre Brasil, Qatar y el West Ham de la Premier League en julio del 2023 y firmó contrato por un año y medio, por lo que se encuentra a 7 meses de que su vínculo con el club millonario culmine.

Su segundo ciclo por la institución de Núñez no es el mejor en cuanto a cifras, ya que el enganche de 31 años lleva 21 partidos desde su vuelta, en los que no convirtió goles y dio solamente una asistencia. Y si bien viene de recuperarse de una lesión, Lanzini ya se encuentra al 100% en lo físico y aún así no es considerado un titular indiscutido para Martínez Demichelis.

En este contexto, a falta de escasos meses para la finalización de su contrato, trascendió que su ficha ya tiene pretendientes para el próximo año, debido a que el Eyüpspor de Turquía pretende contar con sus servicios una vez que se culmine su vínculo con River. Según informó TyC Sports, Lanzini tiene incluso una cláusula especial en su contrato que le permite salir a mediados de año como agente libre, por lo que el Millonario podría perderlo en junio si el jugador lo pretende.

Ante el interés desde la liga turca de contar con su pase de manera próxima, se conoció la postura del propio Lanzini acerca de su futuro. TyC Sports aclaró que el ex West Ham quiere quedarse a cumplir su contrato con River hasta diciembre de este año, y que lo único que le haría replantearse una salida prematura es si Demichelis le comunica que partirá de atrás en la consideración como titular.

Respecto a su renovación, aún no hubo novedades y a priori, todo indica que cumplirá su contrato entero y resolverá qué hacer cuando tenga el pase en su poder. Allí, definirá si extiende su estadía en River o si busca un nuevo destino para el 2025 en adelante. De momento, sería el Millonario o la opción en Turquía, aunque si decide no continuar en Núñez, aparecerán otros candidatos.

Las renovaciones que acordó River y las que falta cerrar

Más allá del caso Lanzini, en River aún deben resolver la renovación de Gonzalo Martínez, quien también tiene vínculo hasta diciembre de este año y se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados. En contraposición, el Millonario logró acordar las extensiones de Franco Armani, David Martínez y Pablo Solari.

La cotización de Lanzini

Según el medio de comunicación especializado Transfermakt, Manuel Lanzini tiene actualmente un valor de mercado de 2.500.000 euros.