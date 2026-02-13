Gallardo atraviesa su peor crisis en River: los números que lo demuestran

Luego de un primer ciclo histórico que duró ocho años y medio, Marcelo Gallardo regresó a River antes de lo que cualquier hincha del Millonario hubiese pensado. Un año y medio tardó el Muñeco en regresar a su casa y lo hizo para reemplazar a Martín Demichelis, que lo había sucedido.

La ilusión del hincha no duró demasiado. Su primer semestre fue correcto, pero el equipo no estaba ni cerca de ser un clásico River de Gallardo. La paciencia para con Gallardo es mucho más elevada que con cualquier otro entrenador y eso quedó claro en un 2025 para el olvido en el que no se cumplieron los objetivos deportivos y la imagen del equipo fue apática prácticamente en todo momento.

Así y todo, el Monumental siempre ovacionó a Marcelo Gallardo, tanto cuando lo nombra la voz del estadio como cuando sale al campo de juego. Este 2026 inició con una clara mejoría y se consiguieron victorias frente a Barracas Central en condición de visitante y contra Gimnasia en el Estadio Monumental.

En el Gigante de Arroyito, River empató sin goles ante un gran rival y no generó preocupación, pero todo se desmoronó el pasado sábado con la derrota ante Tigre por 4 a 1 y la situación empeoró unos días más tarde con la caída frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

River perdió 1 a 0 contra Argentinos en La Paternal. (Foto: Getty).

El equipo no juega con la actitud que demanda la historia de River, Gallardo volvió a cambiar el esquema y los nombres. La irregularidad es moneda corriente desde que el Muñeco regresó al Millonario y los números son lapidarios. De los últimos 18 partidos que jugaron los de Núñez solamente ganaron 3, empataron 4 y perdieron 11.

Los últimos 18 partidos oficiales de River

17/09/2025 | River 1 – 2 Palmeiras – Copa Libertadores

20/09/2025 | Atlético Tucumán 2 – 0 River – Torneo Clausura

24/09/2025 | Palmeiras 3 – 1 River – Copa Libertadores

28/09/2025 | River 1 – 2 Deportivo Riestra – Torneo Clausura

02/10/2025 | River 1 – 0 Racing – Copa Argentina

05/10/2025 | Rosario Central 2 – 1 River – Torneo Clausura

12/10/2025 | River 0 – 1 Sarmiento – Torneo Clausura

18/10/2025 | Talleres 0 – 2 River – Torneo Clausura

24/10/2025 | River 0 – 0 Independiente Rivadavia – Copa Argentina (derrota por penales)

02/11/2025 | River 0 – 1 Gimnasia (LP) – Torneo Clausura

09/11/2025 | Boca 2 – 0 River – Torneo Clausura

16/11/2025 | Vélez 0 – 0 River – Torneo Clausura

24/11/2025 | Racing 3 – 2 River – Torneo Clausura

24/01/2026 | Barracas Central 0 – 1 River – Torneo Apertura

28/01/2026 | River 2 – 0 Gimnasia (LP) – Torneo Apertura

01/02/2026 | Rosario Central 0 – 0 River – Torneo Apertura

07/02/2026 | River 1 – 4 Tigre – Torneo Apertura

12/02/2026 | Argentinos Juniors 1 – 0 River – Torneo Apertura

