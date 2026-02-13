Se supo qué le dijo Marcelo Gallardo a Andrés Merlos antes de ser expulsado en River vs. Argentinos

En una noche que venía complicada en La Paternal, River tuvo que afrontar gran parte del partido ante Argentinos Juniors sin Marcelo Gallardo. El árbitro Andrés Merlos le mostró la tarjeta roja al entrenador, por una reacción muy particular luego de sancionar un tiro libre a favor del Millonario.

“¡Bien! ¡Bravo!“, fueron las palabras del DT mientras aplaudía y señalaba al colegiado, que no dudó en expulsarlo. “¡Ironía no! ¡Irónico no!“, explicó el juez mientras sacaba la tarjeta. “Te estoy diciendo bien“, retrucó el Muñeco, que no esperaba semejante decisión.

“¡Te dije bien! Una me cobraste y te aplaudí“, soltó el estratega, que ya venía enojado con algunas decisiones de Merlos, y continuó: “¡Bien! ¡Muy bien!“. Posteriormente, escoltado por el cuarto árbitro (Guido Mascheroni), abandonó el campo de juego.

Por esta decisión, River tuvo que afrontar lo que restaba del encuentro con Matías Biscay parado al lado de la línea de cal. Fue el ayudante de campo quien, en comunicación con Gallardo, dio las indicaciones tácticas y realizó los cambios. Además, fue él quien tuvo que salir a hablar en conferencia de prensa.

El antecedente de Gallardo con Merlos

Está claro que Andrés Merlos no es de los árbitros favoritos de Marcelo Gallardo. De hecho, ambos protagonizaron distintos cruces en más de una oportunidad en distintos compromisos de River, incluso algunos que terminaron en victoria.

El más recordado fue en la Copa Argentina 2022, cuando el Millonario goleó 3 a 0 a Barracas Central. Aquella noche, el Muñeco tomó la palabra en conferencia de prensa y declaró: “El equipo hizo un buen partido pese a Merlos. No se vio un árbitro sólido, pero el equipo sí lo estuvo“.

“Obvió un penal a Maidana, omitió un claro foul a Beltrán que era expulsión de Arce por último recurso y no cobró tres faltas claras que eran para tarjeta“, argumentó el DT en Santiago del Estero.

