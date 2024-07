Que Martín Demichelis deja River es un hecho y que Gallardo será su sucesor prácticamente también. En Núñez ya se comunicaron con el Muñeco y hay buena voluntad de ambas partes para que regrese al club, inclusive se estima que el próximo martes será presentado formalmente. Si bien pasó poco tiempo desde que se fue, el entrenador cuenta con un plantel distinto y tendrá que evaluar si se quedará con lo que tiene o saldrá al mercado, ya que el libro todavía está abierto.

Históricamente, Gallardo trabajó con un plantel de entre 25 y 30 futbolistas. Prácticamente ese número de futbolistas tiene el Millonario en la actualidad, aunque habrá que ver si todos ellos siguen. Desde Brasil informaron que Corinthians quiere a Solari, por otro lado, habrá que ver qué sucede con González Pirez y Funes Mori, quienes también fueron sondeados por otros clubes.

En lo que respecta a altas, se sigue negociando con Vélez por Valentín Gómez, el marcador central que iba a llegar a préstamo mediante el City Group, pero que, al no pasar la revisión médica, todo quedó en stand by. En Núñez estarían dispuestos a desembolsar una suma importante de dinero por un porcentaje alto del pase. En caso que llegue el central de 20 años, alguno de los actuales marcadores centrales del Millonario tendrá que salir, sino la sobrepoblación será importante.

El puesto que necesita reforzar

En los últimos partidos de River se pudo ver un equipo bastante partido con dos bloques muy diferenciados entre defensores y atacantes. Aliendro no está en su mejor momento, Nacho Fernández tiene altibajos, por lo que al Millonario le falta claramente un volante interno que aporte en defensa y en ataque, pero que también sepa ser nexo, tal como lo supo ser Nicolás De La Cruz a la perfección durante mucho tiempo. El apuntado fue Rodrigo Garro, pero Corinthians no quiso saber nada con largarlo.

Las decisiones que tendrá que tomar Marcelo Gallardo en su regreso a River

De confirmarse el retorno del Muñeco, tendrá que realizar una pequeña depuración del plantel. Se sabe que no le tiembla el pulso a la hora de hacerlo -quedó demostrado en su primer ciclo por el club- y tendrá que evaluar qué jugadores no seguirán y quiénes podrían llegar. De más está decir que la pretemporada ya se hizo, varios refuerzos ya llegaron y que no será rotundo el cambio de plantel que pueda armar en este tiempo. Sobre todo porque se sigue compitiendo, tanto por la Liga Profesional como por la Copa Libertadores.

River cuenta con un plantel de jerarquía. (Foto: Getty).

Así está conformado el plantel de River en la actualidad

Arqueros:

Franco Armani

Jeremías Ledesma

Lucas Lavagnino

Santiago Beltrán

Defensores:

Paulo Díaz

Federico Gattoni

Sebastián Boselli

Ramiro Funes Mori

Daniel Zabala

Leandro González Pirez

Agustín Sant´Anna

Milton Casco

Enzo Díaz

Franco Carboni

Mediocampistas:

Felipe Peña Biafore

Rodrigo Villagra

Matías Kranevitter

Nicolás Fonseca

Ignacio Fernández

Rodrigo Aliendro

Santiago Simón

Manuel Lanzini

Franco Mastantuono

Claudio Echeverri

Gonzalo Martínez

Delanteros:

Miguel Ángel Borja

Facundo Colidio

Adam Bareiro

Pablo César Solari

Agustín Ruberto

Ian Subiabre